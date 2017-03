Bitcoin: techniek achter de virtuele munt is een blijver

De digitale munt bitcoin blijft de gemoederen bezighouden. Soms positief, dan weer negatief. Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat in ieder geval de techniek achter de bitcoin, de blockchain, blijvend is. Begin maart werd 1 bitcoin zelfs duurder dan een troy ounce goud, de maatstaf waarin goud uitgedrukt wordt, die prijs ligt nu rond de 1.150 euro.

De basis van de bitcoin is dat de digitale munt gedecentraliseerd is. Dat wil zeggen: er zit geen bank tussen om de rekeningen van de gebruikers te beheren. Iedere transactie wordt bijgehouden in een digitale portemonnee die bijgewerkt wordt op het moment dat men hem opent. Kortom: iedere bitcoineigenaar heeft alle bitcointransacties ter wereld op zijn pc opgeslagen. Daar ligt het eerste probleem: als het blijft groeien dan is een normale harde schijf natuurlijk veel te klein om alles te beheren.

Alle transacties worden gecodeerd opgeslagen in een gecodeerde blockchain. Zogenaamde ‘miners’ kunnen deze codes ontrafelen maar niet veranderen. Iedere transactie werd zo aanvankelijk binnen 10 minuten bekend en dat is ook het moment dat het geld op de andere rekening staat. Een blok in deze ketting is standaard 1 MB groot, maar door het toegenomen aantal transacties loopt ook de confirmatietijd van de transacties op. Binnen de bitcoinwereld ontstond vorig jaar onenigheid over hoe dit op te lossen.

Inmiddels kan iedereen die een wallet heeft zich laten betalen in bitcoins of zelf zaken aanschaffen. In Nederland doet de nieuwe politieke partij GeenPeil mee aan de verkiezingen en donaties kan men in bitcoins doen. In Gent kan men koffie afrekenen in bitcoins en er is zelfs een speciaal online casino waarmee met bitcoin gestort kan worden, maar die heeft geen vergunning van de Belgische Kansspelcommissie en kan in België dus niet gespeeld worden. De reden dat bedrijven bitcoins accepteren is eenvoudig: de transactie is erg snel en de kosten zijn laag. De kosten voor het gebruik van creditcards zijn fors, zowel voor de ontvanger als de betaler, bitcoin is een veel goedkoper alternatief.

Het is dan ook de verwachting dat de techniek achter de bitcoin overgenomen zal worden door banken. Als een consument nu geld overmaakt van de ene bank naar de andere, dan is het minimaal één dag onderweg. Via een blockchaintransactie tussen de banken zou het nagenoeg direct op de rekening staan. Wat te denken van de voordelen voor bedrijven die pintransacties accepteren. Nu duurt het vaak een paar dagen voordat het op de rekening staat.

Maar wat als je bitcoins in geld wil omzetten? Je kan naar Antwerpen rijden, daar staat bijvoorbeeld een bitcoingeldautomaat. Maar je kan het ook gewoon online verhandelen tegen de geldende koers van het moment.

Politiek gezien lijkt er ook steeds meer draagvlak te komen, al is men vooral nog benauwd voor de mogelijkheden om geld wit te wassen. Voormalig Brits premier David Cameron ziet dat anders: hij ziet grote voordelen omdat de technologie niet afhankelijk is van ‘corrupte overheden of toezichthouders’ en iedere betaling is transparant. En ook het Wereld Economisch Forum ziet een grote toekomst voor de technologie.

Het is niet de vraag of maar wanneer de techniek door andere sectoren wordt overgenomen. De muziekindustrie kan in een blockchain de rechten van hun werk vast laten leggen. Het notariaat wordt overbodig: een blockchain is niet te veranderen en voor iedereen openbaar. Dat is allemaal toekomstmuziek, maar als je er over nadenkt zijn de mogelijkheden eindeloos.