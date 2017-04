Kan Intel reageren op AMD’s succes met versnelde cpu-lancering?

Intel zou de lancering van Skylake-X, Kaby Lake-X, Basin Falls en Coffee Lake naar voren willen schuiven als antwoord op de Ryzen-cpu’s van AMD. Dat vermoedt Digitimes op gezag van anonieme bronnen. Intel zou de hete adem van AMD in de nek voelen, en snel willen reageren. Onlogisch klinkt dat niet: de huidige Ryzen 7- en Ryzen 5-cpu’s zijn prijs-kwaliteit een stuk interessanter dan het actuele Intel-aanbod. Intel van zijn kant kan moeilijk de adviesprijs van zijn hele portfolio met 100 euro naar omlaag halen zonder op die manier te signaleren dat het klanten al jaren veel te veel aanrekent.

Ryzen-monster

AMD zou voor het derde kwartaal van dit jaar een 16 core Ryzen-monster in stelling brengen, voorzien van multithreading. TechPowerUp claimt reviewsamples gezien te hebben met een basiskloksnelheid van 3,1 GHz en een boostsnelheid van 3,6 GHz, wat heel veel is voor een dergelijke chip. Om thermische redenen zijn chips met veel rekenkernen in de regel lager geklokt dan exemplaren met minder kernen en threads.

Als Intel zich aan zijn huidige lanceringsbeleid vasthoudt, komt een antwoord op Ryzen pas begin 2018. Tegen dan heeft AMD Intel niet alleen geëvenaard, maar ook overtroffen met de 16-core Ryzen. Een versneld lanceringsproces moet soelaas brengen.

Als Intel zich aan zijn huidige lanceringsbeleid vasthoudt, komt een antwoord op Ryzen pas begin 2018.

Aan de bovenkant van het spectrum moet Skylake-X de wereld tonen wie nog steeds baas is. Met de extreme cpu’s perst Intel naar goede gewoonte de laatste druppeltjes prestatie uit een architectuur die het goed onder de knie heeft. Extra veel rekenkernen en quadchannel-geheugenondersteuning tekenen in de regel present. Skylake X zou beschikbaar zijn met 6, 8 en 10 rekenkernen. Of Intel zijn huidige prijsstrategie kan handhaven, is twijfelachtig. Traditioneel kost een high end extreme-chip 1.000 euro of meer. Nu AMD octacore-cpu’s in de rekken legt voor minder dan 500 euro lijkt dat prijspunt moeilijk te verantwoorden.

Intel zou ook aan Kaby Lake-X werken, al is het niet duidelijk wat we daaronder precies moeten verstaan. Kaby Lake-X zou een quadcore-cpu zijn met ingebouwde grafische capaciteiten en dual channel-geheugen. Dat klinkt verdacht veel als een traditionele Core i7 in onze oren, maar we zullen moeten afwachten.

Quadchannel

Zowel Kaby Lake-X als Skylake-X zullen naar verluidt compatibel zijn met een nieuwe chipset: X299. De codenaam voor de opvolger van de high-end X99-chipset is Basin Falls. X299, dat gekoppeld wordt aan een nieuwe LGA2066-socket, zal minstens 46 PCIe 3.0-lanes ondersteunen, zes meer dan zijn voorganger. Officiële geheugenondersteuning van de cpu-chipsetcombinatie klimt volgens de geruchten naar DDR4-2800. Dat was nog DDR4-2400 met Broadwell-E en X99.

Intel zou zich op Computex in de belangstelling willen werken door bovenstaand Extreme-ecosysteem al aan te kondigden, gevolgd door een vervroegde lancering eind dit jaar. Als de nieuwe chips interessant genoeg zijn, kan dat potentiële kopers misschien overtuigen om hun AMD Ryzen-aankoop even uit te stellen. X299 en de X-cpu’s hebben sowieso één groot voordeel op AMD: Ryzen en de x370-chipset ondersteunen geen quadchannel-geheugen.

Naast de Extremes wil Intel ook de introductie van Coffee Lake vervroegen. Coffee Lake is de achtste generatie Core-cpu’s en de vierde generatie die op 14 nm gebakken wordt. Om die deadline te halen claimt Digitimes dat de blauwe reus vijf nieuwe Extreme UV-lithografiemachines heeft besteld van het Nederlandse ASML. Dergelijke extreem geavanceerde toestellen vormen de ruggengraat van het fabricageproces van een cpu.

Geen echte troeven

Of de vermoede stoomversnelling van Intel voldoende zal zijn om het momentum dat AMD voor zichzelf aan het opbouwen is te temperen, moeten we afwachten. AMD’s grootste troef is momenteel de prijs van zijn chips. Intel zal flink moeten snoeien in zijn adviesprijzen om daaraan tegemoet te komen. Verder is er het inherente probleem van de stagnatie. Geen van de nieuwe Intelproducten is echt spannend. Kaby Lake was al nauwelijks beter dan voorganger Skylake, wat de kans klein maakt dat Coffee Lake wel een grote impact zal hebben. De nieuwe Extremes zijn ongetwijfeld wederom geweldig krachtig, maar de vraag rijst of ze veel zullen verschillen van Broadwell-E. Quadchannel is een troef voor Intel, maar wordt al ondersteunt door de huidige X99-line-up.

Als de geruchten kloppen en Intel inderdaad zijn hele lanceringsproces heeft versneld, dan geeft dat misschien wel als belangrijkste signaal dat AMD effectief goed bezig is, en de roden eindelijk opnieuw waardige concurrenten zijn voor de blauwen.