5 e-commercetrends toegelicht op de Belgian E-commerce Conference

Het Belgische e-commerce landschap wordt zoals altijd gedomineerd door enkele opvallende trends. Op de Belgian E-commerce Conference op 5 oktober 2017 worden de belangrijkste ontwikkelingen uitgelicht, zodat jij weet wat je te wachten staat. Vink onderstaande presentaties aan in het programma: deze trends zijn bepalend voor 2017.

1. Over de grens

Cross-border e-commerce is voor de Belgische handelaar misschien nog belangrijker dan zijn buitenlandse tegenhangers. Nederlandstalige handelaars in België moeten zich beroepen op een beperkte, Vlaamse doelgroep, terwijl die afzetmarkt al afgeroomd is door veelal Nederlandse platformen. Vandaar kijkt de Belgische handelaar best ook over de grens, maar hoe werkt dat net, internationale handel? Wat zijn kansen en struikelblokken? In een panelgesprek met o.a. e-commerce expert Cis Scherpereel en Jonathan Gillyns, international lead bij bol.com, wordt uit de doeken gedaan hoe belangrijk cross-border commerce nu net is voor de Belgische online ondernemer.

2. Mobiel betalen

Na cash en kaart was er de smartphone. De Belg ontdekt steeds meer het mobiel betalen, zowel in de fysieke winkel als online. De betaalmethode gaat dan ook vooruit met rasse schreden. Als consument is de betaalmethode makkelijker en sneller, maar wat zijn de voordelen voor de (online) handelaar? Ontdek in de presentatie ‘Online and mobile payment of bills: how it can revolutionize your way of working’ (14:20) van Tim Fransen, Head of Go-To-Market Management bij Wordline, hoe de juiste betaaloplossing voor invoices ook tijd kan besparen voor de merchant zelf.

3. Klant is koning

Met een online keuze die elke winkelstraat in België overstijgt, was het voor je klant nooit makkelijker om over te schakelen naar concurrentie. Waarmee kan de ondernemer zich dan nog onderscheiden? Juist, met de perfecte customer service. De manier waarop je met klanten omgaat, hoe je bestellingen afhandelt, en streeft naar de perfecte gebruikerservaring, is anno 2017 bepalend voor succes. Dat weet ook Matthias De Clercq, manager van Coolblue België, als geen ander. In ‘Alles voor een glimlach’ (13:50) legt De Clerq uit hoe Coolblue dat motto toepast op elk niveau.

4. Strenger voor online privacy

Medio 2018 is het zover: dan treedt de GDPR in werking. De nieuwe privacywetgeving verplicht bedrijven om de bescherming van persoonsgegevens naar een hoger niveau te tillen. Zowel de verwerking, als de verzameling van die gegevens worden dan strenger gereguleerd. De regels gelden bovendien niet alleen voor grote bedrijven: elke onderneming die persoonsgegevens verwerkt of verzamelt, moet zich houden aan de GDPR, ook de kmo of de kleine webshop. In ‘Nieuwe verplichtingen voor de online handelaar in 2017’ (11:20) licht Bart Van Den Brande, founding partner bij Sirius Legal, toe wat er voor Belgische ondernemers verandert met de komst van de GDPR, maar ook wat je moet weten over geoblocking, uitgebreide garanties en meer.

5. Snelle websites

De gemiddelde gebruiker wacht slechts 3 seconden voor een website geladen is. Is de pagina tegen dan niet zichtbaar, dan wordt er teruggeklikt en ben je de bezoeker kwijt. Bovendien is snelheid niet alleen een beslissende factor voor de gebruiker, maar ook voor online autoriteiten zoals Google en Facebook, die de snelladende pagina’s belonen met meer zichtbaarheid. Wanneer je webshop groeit, wordt die nood aan een snel en stabiel platform alleen maar belangrijker. Thijs Feryn, evangelist bij Combell, vertelt wat webshops kunnen doen om een solide basis op te bouwen in ‘Web performance als essentieel onderdeel van de user experience’ (12:20).

