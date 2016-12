Hoge lonen en onbeperkte vakantiedagen: zo werkt het bij Netflix

Als je inspiratie zoekt rond HR-beleid en andere business-praktijken, houdt het steek om een blik te werpen op een aantal succesvolle bedrijven in binnen- en buitenland.

In ons land is Netflix nog niet zo lang bekend bij het grote publiek, maar eigenlijk gaat het bedrijf al bijna twintig jaar mee – en met succes. Het begon als startup in Californië en draaide als een postorder-videotheek, waarbij je dvd"s in je brievenbus ontving en weer terugstuurde – tegen een maandelijkse abonnementsprijs. Vandaag telt het bedrijf in diezelfde zonnige staat en daarbuiten ruim tweeduizend medewerkers. Voor hen hanteert Netflix al jarenlang een opmerkelijke HR-aanpak.

Onbeperkte vakantiedagen

Netflix-werknemers hebben officieel geen vakantiedagen; dat is in Californië immers niet wettelijk verplicht. Het systeem van verlofaanvragen bleek daarenboven administratief nogal zwaar. Toen Netflix in 2002 naar de beurs trok, werden de vakantiedagen simpelweg geschrapt.

Medewerkers kunnen echter wel vakantie nemen, en er staat geen limiet op het aantal dagen per jaar ze dit mogen doen. Wie nood heeft aan vakantiedagen, mag ze opnemen in overleg met zijn overste en medewerkers. Onbeperkt, maar wel in overleg.

Kies de juiste mensen

Alles staat of valt met het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers. Volgens voormalig chief talent officer Patty McCord voert in een doorsnee bedrijf 97 procent van de werknemers zijn job prima uit. In feite heeft zo"n bedrijf z"n HR-departement daarom eigenlijk helemaal niet nodig, terwijl dat departement zijn tijd, energie en geld in die overige 3 procent moet investeren. "Onze filosofie is daarom duidelijk", stelde McCord onlangs in Harvard Business Review. "Neem die 3 procent gewoon niet aan. Het maakt een wereld van verschil."

Onkostenbeleid: één regel

Ook het reis- en kostenbeleid vertrekt bij het bedrijf vanuit het gezond verstand. Netflix heeft geen paginalange handleiding met regeltjes over wat mag en niet mag rond bijvoorbeeld uitgaven in het buitenland.

De enige policy: handel altijd in het belang van het bedrijf. Met collega"s gaan dineren in een exclusief restaurant kan bijvoorbeeld niet, maar met klanten is dit in sommige situaties misschien wel opportuun. "Als je je mensen duidelijk maakt dat ze zich verantwoordelijk moeten gedragen en hen die verantwoordelijkheid ook effectief geeft, zullen de meesten zich daaraan houden", aldus McCord. Vertrouwen hebben in het gezond verstand en de loyaliteit van je werknemers is volgens hem de beste strategie.

Toplonen

Netflix betaalt al zijn werknemers royaal. Elke werknemer krijgt een op zijn functie en ervaring afgestemd topsalaris, meer dan wat hij of zij ergens anders zou kunnen verdienen.Wat een persoon bij een ander bedrijf zou kunnen verdienen – zijn of haar marktwaarde – is altijd een belangrijke parameter, net als de kost die het bedrijf zou oplopen als het een werknemer moet vervangen. Omdat deze zaken steeds in overweging genomen worden, blijft het personeelsverloop bij Netflix eerder beperkt. En dat is natuurlijk een belangrijke vorm van kostenefficiëntie.

