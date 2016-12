Gratis roaming in Europa komt er (nog) niet

Er is binnen de Europese Unie een compromis bereikt over het afschaffen van de roamingtarieven. En dat is niet in lijn met het in april 2014 geformuleerde standpunt van het Europees Parlement, die de extra kosten voor mobiel gebruik buiten de eigen landsgrenzen in december van dit jaar wilden afschaffen.

Dit besluit moest alleen nog worden goedgekeurd door de verantwoordelijke ministers van Economische zaken uit de EU-lidstaten. Zij willen de afschaffing eventueel pas in 2018 laten plaatsvinden.

In plaats van een totale afschaffing wil de Raad dat consumenten binnen een bepaalde limiet moeten kunnen bellen en internetten zonder extra kosten. Mocht deze limiet worden overschreden, dan mag de provider wel extra kosten in rekening brengen. Deze maatregel zou vanaf 2016 in moeten gaan. In 2018 zou wel weer verder worden gekeken.

Ook wil de raad het plan voor Europese netneutraliteit afzwakken. Internetproviders mogen tot op zekere hoogte onderscheid maken tussen verschillende types internetverkeer.

Nederland is een van de weinige landen in de wereld waar netneutraliteit bij wet is vastgelegd. Deze wet, geldend sinds 1 januari 2013, bepaalt dat internetproviders geen toepassingen op het internet mogen belemmeren en dat alle data gelijk moet worden behandeld. In praktijk betekent dit dat klanten geen toegang tot specifieke diensten mag worden ontzegd. Ook mag er geen extra geld gevraagd worden voor bijvoorbeeld Netflix en mogen diensten als Youtube niet langzamer worden gemaakt. Een uitzondering hierop is dat het internetverkeer wel mag worden afgeknepen om verstopping te voorkomen. Maar in dat geval alleen Youtube beperken mag dan weer niet; de beperking moet ook gelden voor andere, gelijksoortige sites, zoals bijvoorbeeld Vimeo.

Het feit dat de Europese raad nu terugkrabbelt heeft uiteraard al tot furieuze reacties geleid.

Guy Verhofstadt tegen DeMorgen: "Het stopzetten van de roamingkosten en de constructie van een echte eengemaakte telecommarkt waren in de verkiezingscampagne een prioriteit van alle partijen. Ook van Commissievoorzitter Juncker, die nu moet toekijken hoe regeringen van zijn eigen EVP-signatuur in de Raad die prioriteiten de nek omwringen."”

D66-europarlementariër Marietje Schaake reageert met een brandbrief (pdf), ondertekend door 126 Europarlementariërs van diverse partijen: "De Europese raad mist elke ambitie. Een paar MB per dag aanbieden in plaats van het volledig afschaffen van roaming is een forse belediging voor het Europees Parlement maar vooral voor alle Europeanen die hun telefoonrekening omlaag willen."