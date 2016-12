Facebook stopt kaarten Nokia Here in zijn apps

Facebook en Nokia hebben in alle stilte een overeenkomst afgesloten over de integratie van Here Maps in de apps van het sociale netwerk.

Facebook en Nokia hebben in alle stilte een overeenkomst afgesloten om de kaartendienst Here van de Finse fabrikant in de apps van het sociale netwerk te integreren.

Het nieuws van de samenwerking werd door geen van beide bedrijven officieel aangekondigd. Techcrunch vond dat wanneer je Facebook bezoekt via de browser van je mobiel, en een locatie zoekt, de kaart voorzien is van een diagonaal Here-logo, links onderin. In een verzoek om commentaar van Techcrunch werd de samenwerking echter bevestigd.

“We zijn bezig met het testen van Nokia Here in Facebook om ons meer controle en flexibiliteit te geven in het verzorgen van een consistente kaartenervaring”, aldus een woordvoerder van Facebook. “Ik kan bevestigen dat we Here Maps testen in Androidversies van een aantal van onze standalone apps als Instagram en Messenger.”

“We zijn verheugd dat onze kaarten kunnen worden gebruikt door Facebookgebruikers”, zei een Here-woordvoerder.

De samenwerking is zeer begrijpelijk. Een goede locatiedienst verrijkt de ervaring van Facebook voor zijn gebruikers. Zeker met de toename van mobiel gebruik, willen gebruikers precies laten weten waar ze zitten wanneer ze een statusupdate of foto posten.

Ook commercieel gezien snijdt de samenwerking hout. Wanneer Facebook beschikt over de exacte locatie van zijn gebruikers, kunnen bedrijven op basis van die informatie gerichte advertenties via het sociale netwerk uitsturen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advertenties van winkels bij jou in de buurt.

Toch komt de samenwerking op een bijzonder moment, aangezien Nokia zijn kaartendienst Here naar verluidt in de etalage zou hebben gezet. Facebook werd bovendien genoemd als een potentiële koper. Of de nieuwe deal betekent dat Facebook ook daadwerkelijk Here gaat kopen is de vraag. Maar zo niet, wat blijft er dan over van deze samenwerking als een ander bedrijf met Here aan de haal gaat?