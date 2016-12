Slimmer zoeken in je besturingssysteem

DocFetcher is een openbronprogramma en draait op Java. Bovendien werkt DocFetcher zowel op Windows, Linux en Mac OS. Er bestaat een versie die je op de harde schijf installeert, maar er is ook een portable versie die je van een usb-stick laat werken. Die laatste is handig, want DocFetcher bewaart zijn index-informatie immers in de DocFetcher-map. Om het programma in te zetten in een lokaal netwerk heb je bijvoorbeeld die portable versie nodig.

De interface van het programma bestaat uit zes delen. Bovenaan in het zoekvak (1) geef je zoektermen in. Daaronder verschijnen de resultaten in een lijst (2). Helemaal onderaan komt de voorvertoning (3) in tekstvorm. Wanneer je een document op basis van een bepaald woord in de inhoud zoekt, verschijnt in de voorvertoning de tekst van het gezochte document. Zoek je een afbeelding, dan krijg je het plaatje niet te zien in de voorvertoning, maar wel de nietszeggende code waaruit het afbeeldingsbestand bestaat. Dat is dus een beetje verwarrend. In het vak "Minimum/Maximum Filesize" (4) kan je de resultaten filteren volgens hun grootte. Daaronder (5) kan je ook filteren volgens het bestandstype. In het vak "Search Scope" (6) geef je de mappen of de locatie aan waar je deze speurneus op loslaat.

Wanneer je voor het eerst een zoekterm ingeeft, gebeurt er niets. Er is immers nog geen index aangemaakt van de mappen die je wil beheren. Zo’n index zorgt dat DocFetcher in enkele milliseconden de bestanden bovenspit waarin je het woord ‘huppeldepup’ hebt gebruikt. Om een index aan te maken klik je met de rechtermuisknop in het vak "Search Scope" en je kiest de opdracht "Create Index From", "Folder". Je kan ook een index samenstellen van een gezipt archief of van Outlook e-mail.

In het volgende venster kies je welke bestandsvormen DocFetcher moet indexeren. Door op de knop met de drie puntjes te klikken zal DocFetcher alle bestandsextensies tonen die het in de geselecteerde map heeft gevonden zodat je kan aanduiden of je alle of slechts enkele extensies wil laten indexeren. Ben je klaar, dan klik je op de knop "Run".

Het uitvlooien van de index gaat razendsnel, het opstellen van de index heeft ecter zijn tijd nodig. Het hangt natuurlijk af van de grootte van de bestanden waarvan de inhoud wordt geïndexeerd. Als vuistregel kan je stellen dat DocFetcher er ongeveer een minuut over doet om 200 bestanden te indexeren. Het goede nieuws is dat dit slechts één keer moet gebeuren. Uiteraard ga je later de inhoud van de bestanden wijzigen en moet dus ook de index worden aangepast. DocFetcher doet dit automatisch en ook het updaten van de index verloopt supersnel. Om het programma in de vingers te krijgen, start je dus best door in Search Scope een map toe te voegen waarin zo’n 50 à 100 bestanden staan.

Zijn de mappen geïndexeerd, dan is het tijd voor enkele zoekopdrachten. Geef de zoekterm in en filter de resultatenlijst. Wil je het zoekwoord vinden in de Word-bestanden, in tekstbestanden, in Excel-bestanden? Of zoek je jpg-afbeeldingen met die naam? Met behulp van de filters haal je snel het gewenste resultaat boven. Onderaan verschijnt de tekst waarin de gezochte term werd gevonden en die zoekterm is zelfs gemarkeerd. Door er met de rechtermuisknop op te klikken kan je de bovenliggende map ("Open Parent Folder") openen zodat je onmiddellijk bij het gezochte bestand bent. De focus van DocFetcher ligt op het doorzoeken van documenttypes, zoals MS Office, OpenOffice, html, pdf, epub en allerlei tekstbestanden. Voor mediabestanden zijn er veel minder filters en ben je beperkt tot een handvol types, waaronder jpg, svg, flac en mp3.

Om het zoeken te verfijnen ondersteunt DocFetcher Booleaanse of Boolse zoekoperatoren. De bekendste Booleaanse operatoren zijn AND, OR en NOT. Geef je als zoekopdracht ‘Google OR Apple in dan zullen alle resultaten de term ‘Google’ of ‘Apple’ bevatten. De zoekopdracht ‘Google AND Apple’ geeft veel minder resultaten omdat in het resultaat zowel de termen ‘Google’ als ‘Apple’ samen moeten voorkomen. Met ‘Google NOT Apple zal je alle documenten vinden waarin ‘Google’ staat en waarin het woord ‘Apple niet voorkomt.