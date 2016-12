Eerste indruk Office 2016 Preview

Microsoft wil met Office 2016 geen pakket bouwen voor jou, maar voor ons allemaal. Het wil ervoor zorgen dat je samen in documenten, presentaties en rekenbladen kan werken. Een functie die heel populair is bij gebruikers van Google Drive, en dat weet Microsoft maar al te goed. Het wil OneDrive ook veel prominenter vooraan plaatsen, zodat je voor cloudopslag telkens de dienst wil gebruiken. Microsoft gooit al zijn troeven op tafel met Office 2016.

De meest opvallende keuze is de manier hoe Microsoft zijn dienst OneDrive wil opdringen. Elk bestand dat je wil bewaren, gaat automatisch via OneDrive. Stel dat je dan via Outlook een bestand wil doorsturen. Dan krijgt de ontvanger een downloadlink van het bestand, en kan hij direct aanpassingen maken indien nodig. Dat klinkt interessant, maar voor wie niet volledig in het ecosysteem van Microsoft wil werken, is het ronduit vervelend. Er is natuurlijk nog een optie om lokaal op te slaan, maar het is voorlopig nog te omslachtig.

We hebben ook het samenwerken in een document op de redactie getest, maar voorlopig zijn we nog niet onder de indruk van de huidige testversie. Aanpassingen kan je pas zien wanneer ze worden bewaard door de andere persoon, behalve wanneer je toevallig dezelfde regel tekst aanpast. Er verschijnt ook een opmerking in Word wanneer je toevallig hetzelfde wil aanpassen. Het voelt aan als schaken in plaats van bliksemsnelle actie zoals in Google Drive. Hier heeft Microsoft nog werk voor de boeg tegen de lancering later dit jaar.

Qua uiterlijk ziet Office 2016 er nagenoeg hetzelfde uit als versie 2013. Althans, nu toch nog. Het programma past zich aan naar gelang de schermgrootte, en schaalt mooi dynamisch op kleinere tablets.

De meest interessante functie tot nu toe vinden we de zoekbalk bovenaan. Daar kan je typen wat je zoekt, en je krijgt het resultaat. De testversie verstaat voorlopig enkel Engels. Zo moet je nooit meer in de menu’s zoeken naar bijvoorbeeld kop- of voetteksten, maar typ je dat gewoon snel in de zoekbalk. Ook andere problemen of toevoegingen die je nodig hebt, kan je gewoon raadplegen. De functie heeft veel potentieel, maar ze werkt nog niet helemaal goed. Microsoft heeft nog zes maanden tijd om eraan te sleutelen.

Excel 2016 ziet er nagenoeg hetzelfde uit, maar de grote veranderingen zitten onder de motorkap. Power Query zit er voortaan standaard in, net als ‘one click forecasting’ waarmee je instant al je data kan analyseren en extrapoleren over een bepaalde tijdsperiode. Er zijn nog geen nieuwe grafieken beschikbaar in deze testversie, maar dat zal binnenkort wel snel worden geüpdatet. PowerPoint en OneNote zien er haast identiek uit aan de vorige versies, dus daar voorlopig nog weinig nieuws.

Je kan voorlopig een testversie van Office 2016 downloaden, maar die bevat weinig nieuwe functionaliteiten. Je ontvangt wel regelmatig updates, tot tegen de herfst wanneer de volledige nieuwe versie klaar is. Afwachten of Microsoft de vele beloften kan bevestigen.