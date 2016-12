Belgische mailbox-app bindt strijd aan met Google Inbox

Het Belgische Easi wil met InboxZero de manier waarop we mails ontvangen heruitvinden. De gratis app heeft heel wat in zijn mars, maar zal dat genoeg zijn om de zware concurrentie te overtroeven?

Gmail en Outlook mogen beginnen beven: de Belgen komen er aan. Het Belgische bedrijf Easi lanceert met InboxZero een ambitieuze mail-applicatie die e-mailen eenvoudiger en overzichtelijker maakt, maar terwijl een heleboel krachtige functies voorziet.

InboxZero wil, zoals de naam suggereert, dat je inbox leeg is. Dat concept is niet nieuw: het laatste jaar zagen we heel wat pogingen om het toch ietwat verouderde e-mail-medium terug mee te krijgen met zijn tijd. Google liep zoals gewoonlijk op kop met Inbox.

Inbox-concurrent

Op het eerste zicht heeft InboxZero veel gemeen met Inbox. Allebei de apps behandelen de echte Inbox, waar je mails toekomen, immers als een brievenbus. Die haal je leeg, waarna je de post leest, sorteert of weggooit. In dat opzicht is InboxZero niet helemaal origineel, maar de app van eigen bodem brengt toch enkele nieuwigheden mee naar de iPad, die de applicatie onderscheiden van de concurrentie. Het meest opvallende is ongetwijfeld het oog voor detail. Wij kregen de mailbox-applicatie al in avant première in handen en gingen er mee aan de slag.

Conversaties

Iedere mail die je aanklikt, verdwijnt na het lezen onmiddellijk naar een nieuwe tab: conversaties. Dat gebeurt geheel automatisch. Het is de bedoeling dat je de post even snel doorneemt om er vervolgens indien nodig via de conversatietab naar terug te grijpen. Daar staat je mail geordend per afzender. Door op een conversatie te klikken krijg je een snel doorscrollbaar overzicht waarin de app de essentie van een gesprek weergeeft zoals een sms (zonder bijvoorbeeld ‘met vriendelijke groeten…’). Dat maakt gesprekken waarin er heel wat heen en weer gemaild wordt erg overzichtelijk en aangenaam om te lezen. Tijdens onze test leek InboxZero erg goed in staat om hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden. Klik je op een preview in de conversatiemodus, dan krijg je het hele bericht te zien zoals een klassieke mail.

Mail wordt automatisch geordend in verschillende categorieën. Onder personen vind je mails met mensen, bij bedrijven komen vooral nieuwsbrieven terecht en onder prioriteit staat wat jij belangrijk vindt. Zonder enige moeite van de kant van de gebruiker ordent InboxZero je mails op een manier die alles veel overzichtelijker en toegankelijker maakt. Het syteem doet denken aan de categorieën die we bij de concurrentie terugvinden.

Ingenieus bijlagesysteem

InboxZero gaat verder met bijlages om op een manier waar andere diensten van kunnen leren. Ga in je huidige mailapp maar eens op zoek naar een bijlage die je enkele maanden geleden kreeg. De Belgische app maakt alle bijlages die een persoon je ooit stuurde met één klik beschikbaar. Zie het als een soort persoonsgebonden cloudmapje. De applicatie integreert verder met je agenda en maakt het mogelijk om direct vanuit een e-mail een herinnering toe te voegen. Ook hier worden we herinnerd aan Inbox van Google.

We vinden InboxZero niet alleen handig maar ook mooi. Hoewel de app beslist proper en minimalistisch is, zijn we onder de indruk van het oog voor detail. Zo krijgen mails van bedrijven steevast een icoontje met hun logo mee. Verder kan je de applicatie aan Facebook en LinkedIn koppelen om zo afbeeldingen aan je contacten toe te voegen. Het resultaat mag er zijn: vrijwel elke afzender heeft een bijhorend prentje. Dat is niet alleen mooi, maar ook handig wanneer je snel iets wil terugvinden.

Beperkingen

InboxZero werkt voorlopig enkel met een Gmail-account op iOS. Na de zomer verschijnt er een Android-versie. Compatibiliteit met andere mail-providers wordt aan gewerkt. Hoe populairder de app wordt, hoe meer providers compatibel zullen worden. Voorlopig missen we vooral comptatibiliteit met meer dan één mail-account en met Microsoft Exchange. Dat maakt InboxZero uitermate geschikt voor persoonlijke e-mail, maar vooralsnog iets minder als totaaloplossing waar ook je professionele mail in toe komt.

Easi is ambitieus: InboxZero moet het bedrijf, dat zich verder vooral met professionele toepassingen bezig houdt, beter op de kaart zetten. De applicatie zou één miljoen gebruikers moeten bekoren en zo een belangrijke speler op de markt worden. InboxZero ziet er in ieder geval heel erg goed uit voor een splinternieuwe app en de toekomstplannen beloven alleen maar meer goeds. Of de Belgen ook echt gebruikers zullen overtuigen om van hun vertrouwde applicatie over te stappen op iets nieuws blijft natuurlijk afwachten. Je vindt de applicatie via deze link.