Verbeter je concentratie met Focusbooster

Er zijn zo van die dagen waarop de gemiddelde goudvis een beter concentratievermogen heeft dan jijzelf – en toch moet je hoogstwaarschijnlijk een en ander afgewerkt krijgen. In dat geval heb je misschien een duwtje in de rug nodig, en daarbij kan Focusbooster je helpen. Ook het omgekeerde telt echter: als je merkt dat je aan het einde van je werkdag vreselijk vermoeide ogen hebt omdat je geen seconde van je scherm bent weggestapt, maar gek genoeg toch niet méér hebt gedaan, helpt de app je je leven te beteren.

Focusbooster bestaat uit twee delen die los van elkaar te gebruiken zijn. Er is een desktopapp, voor Windows en Mac, en een webversie die je gewoon in je browser gebruikt. De desktopapplicatie is gratis; de webapp bestaat in een gratis en betalende versie. Wil je zonder te betalen zo veel mogelijk features, maak dan zeker een online account aan op www.focusboosterapp.com. Zo worden een aantal gegevens ook gesynchroniseerd naar de desktopversie. Je vindt de download voor pc onderaan dit artikel, voor de Mac-versie kan je hier terecht.

Voor ik verder inga op de features van Focusbooster, is wat meer achtergrond nodig. Focusbooster is een zogenaamde Pomodoro-timer: een applicatie die je ondersteunt bij de Pomodoro-methode. De Pomodoro-methode – genoemd naar het tomaatvormige kookwekkertje dat de Italiaanse uitvinder ervan, Fransesco Cirillo, gebruikte – stelt dat mensen niet gemaakt zijn om zich langdurig intens te concentreren op grote brokken werk. In plaats daarvan bekijk je wat je vandaag gedaan moet krijgen en verdeel je dat werk in kleine eenheden. Met behulp van een timer concentreer je je vervolgens voor 25 minuten op één taak. Tussen elk blok of pomodoro neem je drie tot vijf minuten pauze; na vier blokken, één “set”, neem je een langere pauze van 15 tot 30 minuten. Simpel, maar voor veel mensen ook erg efficiënt. Focusbooster neemt dus de plaats van die kookwekker in, en heeft een paar extraatjes achter de hand om je te helpen bij het indelen van je tijd.

In eerste instantie is Focusbooster dus een timer, wat meteen duidelijk is als je de app opent, online of offline: een play-knop en een aftellende klok, meer is er niet te zien. Je kan wel een mini-timer oproepen die zichtbaar blijft boven al je openstaande vensters. Onder het tandwielicoontje kies je hoe lang je wil dat één sessie duurt en hoe lange pauzes je wil nemen tussen elke sessie. Een sessie kan minimaal 1 en maximaal 90 minuten duren, dus experimenteer om jouw perfecte lengte te vinden. Je kan ook een tikgeluidje laten afspelen tijdens je sessie en/of je pauzes, of een geluid aan het einde ervan.

Het onderste tabblad in de desktopapp geeft je de mogelijkheid om je in te loggen met de account die je op de website hebt aangemaakt. Daarmee krijg je toegang tot twee erg praktische features uit de online versie: Timesheets en Clients. Deze zijn duidelijk gericht op freelancers, maar je kan er ook gewoon mee tracken hoe lang je aan bepaalde projecten werkt. Ga in de webinterface eerst naar "Clients": daar klik je op "Create Client" om nieuwe klanten of projecten aan te maken (bij de uurprijs kan je gewoon 0 invullen). In de timer zal je nu merken dat je de keuze krijgt om voor je een sessie begint, aan te geven bij welke Client dit hoort en er een titel aan te geven. Elke sessie die je zo labelt zal automatisch onder het kopje "Timesheets" verschijnen. Je kan ook manueel sessies ingeven waarvoor je Focusbooster niet hebt gebruikt. Zo houd je op een eenvoudige manier het overzicht over waar je je tijd net aan spendeert.

Die lijst met sessies is natuurlijk fijn, maar nog beter is het om die informatie over een langere periode in grafiekjes te kunnen bekijken. Je raadt het al: dat kan Focusbooster ook. Ga daarvoor naar "Reports". Daar krijg je je een dashboard te zien waaruit je feilloos kan afleiden hoe productief je geweest bent en hoeveel tijd je aan elk project besteed hebt. Wel opletten: als je geopteerd hebt voor een gratis account, houdt de app je gegevens maar drie dagen lang bij. Wil je Focusbooster echt gebruiken als timemanagement-oplossing, dan zal je een maandelijks of jaarlijks abonnement van respectievelijk 2,99 of 29,99 Australische dollar moeten aanschaffen (ongeveer 2 en 20 euro).