Bestanden onherroepelijk vernietigen

De meest trefzekere methode om digitale data te vernietigen is die door andere, niet-relevante data te laten overschrijven, een proces dat ook wel eens shredden wordt genoemd. Een van de populairste tools om een complete schijf op zo’n behandeling te trakteren is DBAN. In deze workshop pak ik het echter iets selectiever aan: het gratis Files Terminator gaat namelijk vooral achter losse bestanden en mappen aan.

Laten we het hakmes voorzichtig bovenhalen en met een paar afzonderlijke bestanden beginnen (waarvan je dus 110% zeker weet dat je die niet langer nodig hebt!). Druk op de knop "Bestand(en) Vernietigen" en selecteer een of meer ongewenste bestanden in het verkennervenster. Houd daarbij de Shift-toets ingedrukt voor een aaneensluitende selectie van bestanden of druk de Ctrl-toets in om verspreide bestanden te kunnen selecteren. Bevestig je keuze met "Openen" en met "Ja". Het is wel even schrikken, want meteen erna begint Files Terminator aan zijn destructieve opdracht. Na afloop krijg je alleen nog de laconieke melding dat de wisoperatie is beëindigd. Wil je in één klap een of meer mappen verwijderen, dan ga je op net dezelfde manier tewerk. Alleen gebruik je dan natuurlijk wel de knop "Folder Vernietigen". Weet wel dat ook eventuele submappen dan de shredder ingaan.

Het is je ongetwijfeld niet ontgaan: via het uitklapmenu linksboven kun je de gewenste wismethode selecteren. Standaard staat die ingesteld op "Pseudorandom – 1 stap (snel)". Dat houdt in dat je data slechts één keer met min of meer toevallig gegenereerde bytes wordt overschreven.

Nu doen er veel wilde verhalen de ronde, maar wees ervan overtuigd: op harde schijven van het laatste decennium volstaat één overschrijving heus wel om de overschreven data nooit meer te kunnen terughalen (SSD’s zijn weer een ander verhaal). Heeft ook de NSA het op je gegevens gemunt, dan kun je eventueel nog een krachtiger wismethode overwegen. Heb je bovendien zeeën van tijd, dan kun je zelfs een rondje Peter Gutmann uitproberen – die gaat er maar liefst 35 keer over.

Naast het opruimen van bestanden en mappen voorziet Files Terminator nog in een knop waarmee je ‘vrije ruimte’ op je schijf kan overschrijven. Dat is ruimte waar eerder “gewiste” bestanden op staan, maar waar dus mogelijk nog gegevens zijn op te vissen, met tools als het gratis Recuva. Dat is niet langer mogelijk wanneer je deze operatie uitvoert. Duid eerst het gewenste schijfstation aan en bevestig je keuze door de knop "Vrije ruimte vernietigen" aan te klikken. Ik had het graag anders gezien, maar zodra je deze knop indrukt, is er geen elegante weg terug. File Terminator gaat namelijk koppig aan de slag en alleen de knop "Afbreken" kan het proces nog stopzetten. Houd er verder rekening mee dat zo’n opruimactie flink wat tijd in beslag kan nemen. Vooraf een vinkje plaatsen bij "Sluit computer af na het wissen" is dus misschien niet zo’n slecht idee.