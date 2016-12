10 handige tools tijdens het blokken

We leven in de toekomst, wat wil zeggen dat er software en apps bestaan die je zo ongeveer overal mee kunnen helpen. We selecteerden tien tools die het leven van elke student iets eenvoudiger zullen maken met de nakende examenperiode in zicht.

1. Studious

Navigeren door het hoger onderwijs is niet eenvoudig, en niet alleen omwille van de leerstof. Colleges vinden op de vreemdste uren plaats, op verschillende dagen, taken worden maanden vooraf opgegeven, examens vinden plaats met dagen of weken tussenin. Alles op een rijtje houden zou op zich al enkele studiecredits moeten waard zijn.

Studious is een gratis Android-app die al het voorgaande voor je bijhoudt. Je voert er je colleges, taken en testen in, en verder kan je aangeven hoe veel op voorhand je verwittigd wil worden van een deadline. Studious weet zelfs wanneer je in de les zit, zodat je gsm automatisch op stil gaat. Ook voor middelbare schoolgangers werkt de app uitstekend om orde te scheppen in de onmenselijke berg huiswerk.

2. Self Control for Study

Wie zelfdiscipline heeft, zal nooit begrijpen hoe moeilijk het kan zijn voor iemand zonder om vervelend werk klaar te krijgen. Zeker een smartphone wordt al snel een zwart gat waarin studietijd als sneeuw voor de zon verdwijnt. Even Facebooken links, een korte Angry Birds-pauze rechts, en voor je het weet kan je het examen opgeven.

Self Control is sterk waar jij zwak bent. Zodra je begint te studeren activeer je de app op je Androidtoestel voor een bepaalde tijd. Gedurende die tijd wordt je smartphone herleid tot een ouderwetse telefoon. Telkens je een app wil gebruiken, krijg je de melding dat dat niet gaat, omdat je moet leren. De app even afzetten gaat niet, en ook om uitzonderingen toe te voegen zal je moeten wachten. Zelfs de app verwijderen gaat niet. De enige manier om je smartphone vroegtijdig te ontgrendelen is het ding aan de pc hangen.

3. Alarmy (Sleep If U Can)

De eerste en zo mogelijk grootste uitdaging van de student is opstaan. De hel tussen slapen en wakker zijn wil niemand trotseren, wat de populariteit van de snoozeknop verklaart. En vier uur later heb je het examen gemist. Niet zo met Alarmy. Die app gaat er prat op de vervelendste alarmklok te zijn die je kan vinden, zodat je wel moet opstaan. De bedoeling van Alarmy is dat je een foto trekt van een plaats in je huis (niet je bed). Om het alarm uit te schakelen moet je een gelijkaardige foto trekken. Idealiter maak je dus een beeld van je badkamer, zodat je reeds voor de spiegel staat tegen dat het alarm gestopt is. Alarmy bestaat voor Android en iOS.

4. OpenOffice

Typen is de orde van de dag, niet enkel in het hoger onderwijs maar ook als student in de middelbare school. Microsoft Office is echter niet goedkoop, en er zijn vast leukere manieren om je geld te spenderen. Een volledig uitgerust kantoorpakket hoeft echter geen arm en een been te kosten, zoals OpenOffice bewijst.

Dat Office-pakket kost je geen frank maar volstaat ruimschoots voor iedere student. Bovendien kan de software overweg met de klassieke formaten, zoals .doc(x) en .xls. Microsoft Office ziet er misschien wel iets mooier uit, maar beide kantoorpakketten zijn gelijkaardig in gebruik zodat de overstap naar OpenOffice je geen hoofdpijn zal bezorgen, enkel een vollere portemonnee.

5. Wunderlist

Je taken en groepswerken structureren gaat eenvoudig en intuïtief met Wunderlist. Die webdienst is toegankelijk via je browser of door middel van een app. In Wunderlist kan je snel taken toevoegen. Die kan je vervolgens onderverdelen in subtaken. Om een mooie planning op te stellen moet je natuurlijk ook een deadline toevoegen, met bijhorend alarm zodat je er aan denkt die te halen.

Met een druk op de knop nodig je andere medewerkers uit, zelfs wanneer die nog geen gratis account hebben aangemaakt. Vervolgens kan je taken toewijzen aan je collega’s. Wunderlist is geniaal in zijn eenvoud. De tool doet alles wat je nodig hebt om werk efficiënt te plannen en te verdelen, zonder dat je teveel tijd moet besteden aan de dienst zelf.

6. Dropbox

Er is niets vervelender dan lang en hard werken aan een paper of thesis, om vervolgens de helft van je werk te zien verloren gaan na een computercrash. En zelfs al begeeft je computer het niet, ook jij bent niet onfeilbaar. Ondenkbaar is het niet dat je die belangrijke taak vergat af te drukken, en nu sta je daar, met lege handen. Niet zo dankzij Dropbox.

Die clouddienst voorziet een mapje op je computer dat automatisch synchroniseert met het web en al jouw andere computers. En bovendien zijn je bestanden ook gewoon toegankelijk via een browser. Zo heb je altijd voldoende back-ups van de recentste iteratie van je doctoraat over de winterslaapgewoonten van het mormeldier, en kan je het werk desnoods ter plekke afdrukken wanneer je het thuis bent vergeten.

7. Mendeley

Bronnen verzamelen en doorlezen is het begin van elke paper. Mendeley is een gratis tool voor Windows, Mac, Linux en iOS waar je al je digitale bronnen en scans (zoals PDF’s), kan bijhouden en beheren. Je duidt eenvoudig en snel je favorieten aan, en wanneer je heel wat bronmateriaal te verwerken hebt kan je er eenvoudig door zoeken.

In de documenten zelf breng je met een druk op de knop notities aan, en in de kantlijn kan je annotaties maken. Als de tijd komt om een verwijzing toe te voegen, dan geeft Mendeley je de juiste notatiewijze. Wie veel moet opzoeken tijdens zijn studies zal erg gediend zijn met de kwaliteiten van deze eenvoudige tool.

8. Duolingo

Misschien moet je een taal leren als verplicht vak, of misschien ga je wel op Erasmus en wil je toch hier en daar een woord verstaan van wat de inboorlingen je proberen wijs te maken. Wat de reden ook is, met Duolingo kan je eenvoudig een nieuwe taal leren.

De gratis applicatie is beschikbaar op mobiele toestellen maar ook gewoon via het web. Nadat je een account aanmaakt en een taal kiest, kan je aan de cursus beginnen. Duolingo probeert je op een leuke manier nieuwe woorden en zinnen te leren, gebruik makend van een speelse interface, leuke beelden, en een puntensysteem waarmee je kan stijgen in rang. Een aanrader voor iedereen die een nieuwe taal wil leren. Voor een heleboel taalpakketten wordt er wel een grondige kennis van het Engels verwacht. Indien dat een probleem is kan je natuurlijk ook eerst Engels leren.

9. Evernote

Evernote is veel meer dan een plakboek van digitale ontdekkingen, maar het is een goede vergelijking om mee te beginnen. Met de dienst, waarvan de basisversie gratis is, verzamel je notities, bedenkingen, foto’s, grafieken, websites en meer op één plaats.

De dienst is beschikbaar op alle platformen en is ideaal als hulptool om opzoekwerk te verzamelen en overzichtelijk te maken, maar Evernote kan veel meer dan dat. Denk maar aan het plannen van welverdiende vakanties, of het verzamelen van interessante recepten voor op je kot. Vrijwel alles wordt eenvoudiger wanneer je Evernote in zet.

10. Google Play Music

Studeren zonder muziek is als een café zonder bier: vervelend, inefficiënt en het zal niet lang duren. Thuis heb je natuurlijk al je strakste beats of klassiekste opera’s aan je vingertippen, maar op verplaatsing kan dat al eens tegen slagen. Dankzij Google Play Music heb je gratis toegang tot al je muziek, altijd en overal, zolang je internet hebt.

Met de dienst kan je tot 60 GB aan eigen nummers uploaden om die dan via de cloud te streamen, niet enkel via je smartphone maar ook zo door je browser. Zo heb je altijd toegang tot heel je muziekverzameling, ook wanneer je jezelf wil terugtrekken in de school- of universiteitsbibliotheek om de afleiding uit de weg te gaan.