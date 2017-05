Hoe netwerkcamera’s de stad slimmer kunnen maken

Netwerkcamera’s worden wereldwijd in veel steden gebruikt voor verkeerstoezicht, bewaking en andere beveiligingstoepassingen. Ze vervangen steeds meer analoge CCTV als dé toekomstbestendige technologie. Maar ze bieden veel meer mogelijkheden dan alleen simpele bewakingstaken. Nu het Internet of Things (IoT) steeds vastere vorm aanneemt, zijn er veel scenario’s waarbij netwerkcamera’s de werking van de slimme stad kunnen verbeteren; en dus ook de manier waarop mensen wonen, reizen en werken.

De toepassingen lopen uiteen van stadsinformatiesystemen – waarbij de camera’s een essentieel onderdeel worden van een centraal bedieningscentrum voor een aantal stadsdiensten met betrekking tot veiligheid en bewaking, energie, gezondheid, verkeer en transport – tot duurzame stedenplanning en milieu-oplossingen die de luchtkwaliteit, geluidsniveaus en uv-straling in de gaten houden. Netwerkcamera’s maken ook nieuwe toepassingen mogelijk op het gebied van handel, entertainment en toerisme, vooral in combinatie met mobiele technologie en technologie op locatiebasis.

Hieronder staan een paar voorbeelden van mogelijke toepassingen voor de slimme stad:

Virtuele stad met realtime 3D-kaarten

Voor toeristen en inwoners is het van belang te weten welke evenementen er zijn, of er verkeersproblemen zijn en welke drukke gebieden ze beter kunnen mijden. Driedimensionale, virtuele stadsmodellen die naar hun mobiele telefoons worden gestuurd, bieden op handige wijze de noodzakelijke informatie in realtime. Dankzij augmented reality kunnen netwerkcamera’s op strategische punten in de hele stad worden gebruikt als slimme sensoren. Geavanceerde software kan een 3D-kaart produceren met verschillende lagen live-informatie, waaronder livebeelden. Dergelijke ‘levende’ kaarten kunnen worden ingezet op verschillende gebieden van veiligheid en bewaking tot industrie, gezondheidszorg, onderwijs, entertainment en reclame.

Betere communicatie met burgers

Gemeenten moeten hun groeiende bevolking op de hoogte houden van alles wat er in de stad gebeurt. Hiervoor hebben ze slimmere hulpmiddelen nodig om te communiceren met hun burgers in geval van mogelijke bedreigingen of gevaren, of om hun bewoners in realtime op de hoogte te brengen als er problemen zijn in bepaalde wijken van de stad. Door schermen te installeren op belangrijke plaatsen zoals pleinen of treinstations, met daarop informatie afkomstig van de netwerkcamera’s, kunnen autoriteiten belangrijke berichten laten zien. Zo kunnen ze mensen waarschuwen voor potentieel gevaarlijke of problematische situaties en hen advies geven over wat ze het beste kunnen doen.

Meer tevredenheid onder de burgers

Tegenwoordig hebben veel mensen hun smartphone altijd bij zich. Met een mobiele app met locatie-informatie op gps-basis kunnen burgers slecht functionerende of inefficiënte diensten melden. Denk maar aan overvolle vuilnisbakken of kapotte straatlantaarns. Het stadsbestuur kan de gemelde zaken verifiëren met behulp van hun netwerk van videocamera’s en beslissen hoe het probleem zo goed en snel mogelijk kan worden opgelost. Ze kunnen ook burgers op de hoogte houden van de voortgang door informatie terug te sturen naar dezelfde app. Met een dergelijk systeem kunnen bewoners feedback geven over de diensten die een gemeente levert en de levenskwaliteit verbeteren van iedereen die afhankelijk is van deze diensten.

Optimaal profiteren van social media feeds

Social media zoals Facebook en Twitter zijn al belangrijke bronnen van informatie voor politiemensen, de media en andere gebruikers die te maken hebben met dezelfde gemelde kwestie, vooral tijdens kleinere en grotere incidenten. Zodra het gemeentebestuur gewaarschuwd is over een kwestie door middel van keywords die veel voorkomen op social media, kunnen ze dankzij netwerkcamera’s onmiddellijk visuele feedback verzamelen, het probleem lokaliseren, de situatie in de gaten houden en de ernst ervan beoordelen. Uiteindelijk kunnen autoriteiten door de op social media geplaatste content te combineren met gegevens van netwerkcamera’s, intelligente sensoren en andere IT-toepassingen, toegang krijgen tot big data om beter te kunnen begrijpen wat er gaande is en hoe erop te reageren.

Verloren voorwerpen zoeken en vinden

Sleutels, portemonnees, telefoons, laptops en fietsen: deze voorwerpen raken vaak verloren in steden, omdat hun eigenaren ze verliezen of omdat ze gestolen worden. Burgers en politie zouden baat hebben bij een systeem dat deze voorwerpen kan traceren. Zo’n systeem is zeker haalbaar: met sensoren en gps-technologie kun je het voorwerp in kwestie lokaliseren. Netwerkcamera’s kunnen de noodzakelijke video-ondersteuning bieden, zodat politieagenten of gemeenteambtenaren een meer gedetailleerd onderzoek kunnen instellen.

Begeleiding op afstand voor voetgangers

Donkere steegjes of parken kunnen ’s nachts gevaarlijk zijn. Om burgers te beschermen als ze dergelijke passeren en te zorgen dat ze zich veiliger voelen, kunnen autoriteiten een mobiele app aanbieden. Via zo’n app op hun smartphone kunnen gebruikers dan direct verbinding maken met het bewakingssysteem van de stad. Een ingebouwde alarmfunctie vormt een rechtstreekse verbinding met politiemedewerkers, en dankzij de combinatie van locatiegegevens en netwerkcamera’s met slimme verlichting kan de medewerker in de controlekamer kijken waar de burger is en wat hij doet en hem veilig door potentieel gevaarlijke gebieden loodsen.

Drones in de gaten houden

Er zijn steeds meer drones en er zijn ook al bijna-botsingen met vliegtuigen gemeld. Sommige van deze toestellen kunnen mogelijk worden gebruikt voor schadelijke doelen, zoals spioneren of gevaarlijke goederen vervoeren. Ze moeten dus op afstand in de gaten worden gehouden. Netwerkcamera’s kunnen worden ingezet om drones op te sporen en te volgen (met een bereik van maximaal 100 meter), zowel overdag als ’s nachts. Maar ook om gevoelige locaties zoals fabrieken of kantoren te beschermen tegen naderende drones. Ze kunnen realtimewaarschuwingen geven en mogelijke gevaren identificeren, zelfs als deze tientallen meters hoger in de lucht zijn.

Onveilig werken aanpakken vermindert ongelukken

Netwerkcamera’s kunnen worden gebruikt om bouwplaatsen, wegwerkzaamheden en andere potentieel gevaarlijke arbeidsomstandigheden op te volgen, om zo ongelukken te vermijden en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Ze kunnen ook in realtime de veiligheidsomstandigheden van een gevaarlijke locatie monitoren en alarmsignalen doen afgaan als een werknemer gedrag vertoont dat gevaar kan opleveren voor zijn eigen veiligheid en die van anderen.

Parkeerbeheer

Een parkeerplaats vinden in een drukke binnenstad kan een ramp zijn. Een systeem dat gebaseerd is op netwerkcamera’s, video-analyse en voertuigtelling kan zorgen voor betrouwbare realtime-updates over beschikbare parkeerplaatsen. De informatie kan naar automobilisten worden gestuurd via een mobiele app, die ook de snelste route naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats kan berekenen op basis van de locatie van de automobilist. Ditzelfde systeem kan worden gebruikt om invalidenparkeerplaatsen te beheren door ervoor te zorgen dat ze alleen worden gebruikt door mensen met een handicap en dat de weg naar de invalidenparkeerplaats vrij is.

Er zijn nog veel meer mogelijke toepassingen voor videocamera’s als ze worden aangesloten op andere sensoren, informatiesystemen en data-analyse-oplossingen als onderdeel van een slim stadsnetwerk. Netwerkcamera’s zullen altijd een belangrijke rol spelen bij misdaadbestrijding, de bescherming van infrastructuur en het efficiënt reageren op noodsituaties. Maar misschien is het tijd om ons buiten de gebaande paden te wagen en nieuwe toepassingen te vinden waarbij netwerkcamera’s een aanzienlijk verschil kunnen maken voor de levenskwaliteit in de stad.

Epko van Nisselrooij is Business Development Manager A&E bij Axis Communications.