Verenigde staten zetten 35 Russen het land uit na cyberaanval

Als antwoord op de Russische cyberaanvallen tijdens de verkiezingen in de VS legt Obama sancties op aan Rusland. Zo worden twee Russische diplomatische posten in het land gesloten.

President Obama legt Rusland verschillende sancties op als maatregel tegen de cyberaanvallen die president Poetin en de zijnen tegen de VS hebben uitgevoerd. In aanloop van de presidentsverkiezingen hebben hackers de verkiezingsrace meermaals verstoord. Zo lekten er verschillende ophefmakende e-mails van niet alleen Hillary Clinton maar ook campagneleider John Podesta en generaal Colin Powell.

Amerikaanse inlichtingendiensten ontdekten volgens de New York Times bewijzen die Rusland ontegensprekelijk als dader van de cyberaanvallen aanwijzen. In respons op de aanval ontzegt President Obama de Russen nu de toegang tot twee diplomatische posten: één in Maryland en één in New York. Bovendien zet de president 35 medewerkers van de Russische regering het land uit. Het gaat om het sterkste antwoord op een cyberaanval in de geschiedenis. Obama kondigde in oktober al aan dat de aanvallen niet zonder gevolg zouden blijven.

Volgens Obama zijn de maatregelen tegen Rusland daarmee niet ten einde. Hij maakte eerder al duidelijk dat niet alle stappen die de VS ondernemen, publiek zullen zijn. Rusland vind de acties van de VS onterecht en bekritiseert ze als zijnde een terugkeer naar de mentaliteit van de koude oorlog. In een tweet afkomstig van de Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk geven de Russen te kennen uit te kijken naar het einde van Obama’s ambtsperiode.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 29, 2016

Op 20 januari neemt Donald Trump de fakkel over. Hij is veel meer Russisch gezind dan zijn voorganger en vind dat de hacks tijdens de presidentiële race net zo goed afkomstig kunnen zijn van “een dikke nerd in zijn bed”. Trump kwam nog niet op dat statement terug, ondanks de bewijslast die CIA en FBI verzameld zouden hebben.

Rusland laat tot slot nog weten om gelijkaardige maatregelen tegen de VS te plannen als antwoord. Ook hiervoor werd Twitter ingezet, want voor diplomatie tussen twee supermachten volstaan 140 karakters per keer blijkbaar.