SpaceX viert nieuwe lancering met spectaculaire video

SpaceX lanceerde voor het eerst na de explosie in september van 2016 opnieuw een raket. De lancering verliep vlekkeloos en leverde nog een andere primeur op in de vorm van een spectaculaire live-video.

Zaterdag vertrok een Falcon-raket van SpaceX naar een baan om de aarde. Het was de eerste lancering van SpaceX sinds de ontploffing van de vorige Falcon 9 in september vorig jaar. Voor het eerst slaagde SpaceX er in om zijn live-videofeed in stand te houden niet alleen tijdens de lancering maar ook tijdens de landing van de eerste trap van de raket. Geïnteresseerden konden zo de reis van de eerste trap volgen van in de ruimte tot op het landingsplatform van het droneschip Just Read The Instructions. In het verleden zorgden trillingen en een woelige zee er telkens voor dat de live-verbinding wegviel net wanneer de raket aan de landing begon.

Het is uitzonderlijk dat een ruimtevaartbedrijf zo snel terug in actie schiet na een mislukking. Hieronder kan je de live-beelden van de lancering nog eens herbekijken. Over het belang van de eerste lancering van SpaceX in 2017 lees je meer op onze zustersite TechPulse.