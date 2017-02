Blackberry zijn marktaandeel daalt naar nul procent

Zo’n tien jaar geleden was Blackberry het merk waar mensen naar grepen wanneer ze op zoek waren naar een goed en veilig mobiel toestel. De maker van mobiele toestellen had een marktaandeel van bijna 25 procent en moest enkel Nokia voor zich dulden. Sindsdien is er een hoop veranderd. Nokia stierf een stille dood onder het beleid van Microsoft en Blackberry probeerde tevergeefs zijn succes van weleer terug te halen. Ondanks het feit dat het bedrijf de stap naar Android maakte met de Priv, is de verkoop van het merk verder gezakt.

Volgens de cijfers van Gartner haalde het Blackberry-besturingssysteem het voorbije kwartaal een marktaandeel van nul procent. Dat viel al enige tijd te verwachten, gezien de jarenlange daling in verkoop, de graduele overgang naar Android en recente verschuiving van de focus naar diensten.

Dalende verkoop

Dat Blackberry een marktaandeel heeft van nul procent wil niet zeggen dat het geen enkel toestel heeft verkocht. In de tabel van Gartner is terug te vinden dat het voorbije kwartaal nog 207.900 smartphones met het Blackberry OS werden verkocht. Wereldwijd zijn er bijna 432 miljoen toestellen verkocht tijdens het vierde kwartaal van 2016. Dit geeft Blackberry een marktaandeel van 0,048 procent, wat wiskundig gezien niet langer naar 0,1 procent kan worden afgerond.

Blackberry is niet het enige smartphoneplatform dat het moeilijk heeft. Windows Phone had bijvoorbeeld nog een marktaandeel van 1,1 procent tijdens het vierde kwartaal van 2015. Dit aantal is gezakt naar 0,3 procent en voorlopig ziet het er niet naar uit dat deze daling snel zal stoppen. De kans bestaat dat Windows Phone het volgende platform is dat in de lijst van Gartner verschijnt met een marktaandeel van nul procent.

Twee spelers

De enige twee belangrijke spelers die overblijven op de markt zijn iOS en Android. Het aandeel van iOS steeg met 0,2 procent naar 17,9 ten opzichte van een jaar geleden. Met 353 miljoen verkochte toestellen heeft Android het merendeel van de markt in handen. Maar liefst 81,7 procent van alle smartphones die het voorbije kwartaal werden verkochten, maken gebruik van Android.

Android doet het erg goed, maar dit is niet het geval voor veel van de smartphonemakers in de branche. Doordat het een erg competitieve markt is, verschijnen en verdwijnen er continu nieuwe smartphonemakers. Samsung is hier een mooi voorbeeld van. Het Zuid-Koreaanse bedrijf stond de voorbije vijf jaar bovenaan de lijst van fabrikanten met de meest verkochte toestellen. Eén toestel dat slecht functioneerde was voldoende om van de troon te worden gestoten. Apple stak het merk nipt voorbij met een marktaandeel van 17,9 ten opzichte van 17,8 procent. Vorig jaar had Samsung nog een marktaandeel van 20,7 procent.

Chinese nieuwkomers

De interessantste veranderingen doen zich echter een beetje lager in de lijst voor. Hier knokken verschillende Chinese fabrikanten zichzelf een weg naar de top met Huawei als aanvoerder. Huawei zijn marktaandeel steeg van 8 naar 9,5 procent op een jaar tijd. Hierbij werd het merk geholpen door het Note 7-fiasco van Samsung. Huawei lanceerde zijn Mate 9 nog geen maand nadat Samsung de verkoop van de Note 7 stopzette, waardoor de smartphone als alternatief naar voren kon worden geschoven.

Belangrijke les

De cijfers van Gartner tonen de fluctuaties in de smartphonemarkt aan, maar leren ons eveneens een belangrijke les over de competitiviteit in de technologiewereld. Fabrikanten mogen nooit stoppen met innoveren wanneer ze een groot stuk van het marktaandeel in handen hebben. Blackberry kon ooit een kwart van de markt met mobiele toestellen het zijne noemen. Het bedrijf bleef echter te lang vasthouden aan zijn klassieke visie en mistte de trein van de moderne smartphones. Dat de markt onvergeeflijk is op dit vlak is zwart op wit te lezen in de cijfers van Gartner.