HTC stopt met productie budgetsmartphones

HTC wil het aantal smartphones dat het jaarlijks uitbrengt drastisch verminderen, zo liet het bedrijf een maand geleden verstaan. Nu is duidelijk geworden waar precies het bedrijf wil snoeien in zijn aanbod. Tijdens zijn laatste aandeelhoudersvergadering kondigde het bedrijf aan dat het geen goedkope smartphones meer zal maken.

Concentratie

Volgens Chia-Lin Chang, President Smartphone and Connected Devices bij HTC, is het budgetsegment te competitief geworden en ontbreekt er “winstgevend perspectief” voor het bedrijf om zich nog langer in de markt te wagen. Die beslissing komt niet geheel onverwacht. De smartphonemarkt is berucht om zijn kleine marges, de enige bedrijven die er in slagen om winst over te houden zijn Apple en Samsung. In zijn thuismarkt moet het Taiwanese HTC concurreren met Chinese budgetkrakers als Oppo en Xiaomi. Bovendien zit HTC al enige tijd in financieel moeilijke wateren. Het is een logische stap dat het bedrijf zich dit jaar concentreert op een kleiner aantal smartphonemodellen met een grotere kans om er ook iets aan over te houden, al dacht HTC enkele jaren geleden nog dat het dat kon bewerkstelligen door het tegenovergestelde te doen.

De eerste twee van de modellen die in 2017 gelanceerd zullen worden zijn al bekend: de HTC U Ultra en de HTC U Play. Verder stelde Chang ook al nieuwe Desires in het vooruitzicht. Na het nieuws van vandaag bestaat er weinig twijfel over dat dit middensegment-toestellen zullen zijn. Tot slot weten we ook dat er een opvolger komt voor de HTC 10. Het bedrijf ontplooide gisteren tevens nieuwe plannen op het gebied van virtual reality. Naast de high-end VR-bril Vive wil de fabrikant ook een mobiele headset uitbrengen die je met samen met de toekomstige HTC U Ultra kan gebruiken, zoals Samsung doet met de Samsung S6/S7 en de Gear VR.