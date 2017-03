Bitcoin voor het eerst meer waard dan goud

Na een dieptepunt in 2015 is de bitcoin gestaag gestegen in waarde. Hierdoor is de digitale munt voor het eerst meer waard dan een ons goud.

Voor het eerst in de geschiedenis van de bitcoin is de digitale valuta meer waard dan een ons goud. De waarde van goud is vandaag met ongeveer 1,3 procent naar beneden gegaan, terwijl de waarde van een bitcoin met zo’n drie procent is gestegen. Hierdoor snijden de grafieken van goud en bitcoin elkaar voor het eerst.

Stijging

Het zat er al enige tijd aan te komen dat de bitcoin de waarde van een ons goud zou overschrijden. De voorbije jaren is de prijs van goud relatief stabiel gebleven, waardoor het vandaag 1.237,73 dollar per ons waard is. De bitcoin kende daarentegen een dieptepunt in 2015 met een waarde per eenheid van slechts 200 dollar. Sindsdien is de bitcoin gestaag gestegen in waarde, waardoor de munteenheid nu 1.238,11 dollar waard is.

Toen de bitcoin werd gelanceerd werd er voorspeld dat de digitale munt uiteindelijk goud zou vervangen als alternatieve valuta. Dat de munt op een jaar tijd maar liefst 185 procent in waarde is gestegen, doet vermoeden dat investeerders inderdaad hun geld in bitcoins hebben gestoken. Indien de digitale munt in waarde blijft stijgen, zou het de zogenaamde gouden standaard wel eens de doodsteek kunnen geven.

Gouden standaard

Investeerders spreken over goud als de standaard voor alternatieve valuta, omwille van zijn stabiele waarde. Traditionele valuta zoals vastgoed en aandelen zijn erg lucratief, maar kunnen snel in waarde zakken. Goud wordt daarom aanzien als een veiliger alternatief en wordt door investeerders gebruikt om zichzelf te beschermen tegen mogelijke verliezen van traditionele valuta.

De lage waarde van de bitcoin zorgde er vooralsnog voor dat maar weinig investeerders geïnteresseerd waren in de digitale munt. Bovendien is het niet eenvoudig om te investeren in bitcoins. Nu de munt meer waard is dan goud zou hier echter verandering in kunnen komen.