“Macs zijn makkelijker om te beheren,” vinden IT-professionals

Uit een ondervraging van IT-professionals blijkt dat Macs even makkelijk, zo niet makkelijker te beheren zijn dan pc’s op het gebied van enkele basisdomeinen, zoals deployment, beveiliging, configuratie en ondersteuning. Zo’n 62 procent van de ondervraagden liet weten dat het uitrollen van een Mac binnen het bedrijf even eenvoudig als of eenvoudiger is, en maar liefst 93 procent zegt ook dat de deployment van een iPhone of iPad even eenvoudig als of eenvoudiger gaat dan een ander mobiel apparaat.

Niet eenvoudiger te configureren

De cijfers zijn afkomstig van een onderzoek in opdracht van Jamf, een bedrijf dat zich inzet voor het beheer van Apple-producten, en dus moeten de resultaten met een dikke korrel zout worden genomen. In het onderzoek werden zo’n driehonderd IT-professionals ondervraagd, en hoewel Jamf de positieve resultaten naar voren schuift, wordt de Mac niet op elk gebied tot winnaar gekroond.

Op het domein van configuratie zijn de meningen meer verdeeld, en zegt slechts 58 procent van de respondenten dat de Mac even eenvoudig of eenvoudiger te configureren is, vergeleken met een pc. Maar 57 procent zegt bovendien dat software-deployment even eenvoudig of eenvoudiger is op een Mac. Het grootste verschil wordt echter zichtbaar wanneer gevraagd wordt naar het integratiegemak van een Mac. Nieuwe toestellen die geïntegreerd worden in een werkomgeving moeten compatibel zijn met veel bestaande technologieën, zoals de gebruikte kantoorsoftware, netwerken, gedeelde servers, en meer. Op dat vlak lijkt Apple’s computer ondermaats te scoren. Slechts 36 procent van de IT-professionals zei dat het makkelijk(er) was om Macs te integreren, wat betekent dat pc tenminste op dat domein kan blijven overtuigen.

Gebruikersaandeel krimpt

Verder werd in het onderzoek geconcludeerd dat 91 procent van de bedrijven een of meerdere Macs binnen de onderneming gebruikt, terwijl 99 procent wel over een iPhone of een iPad beschikt. Als we echter kijken naar het gebruikersaandeel dat Apple wereldwijd kan voorleggen, lijkt het bedrijf te kampen met een krimpend aandeel. Het aantal gebruikers met OS X of MacOS was in december 2016 op het laagste punt in vijf jaar tijd.