Hoofdtelefoon op batterijen ontbrandt op vliegtuig

Een hoofdtelefoon op batterijen is spontaan in brand gevlogen op een vlucht van Australië naar China. De vrouw die het ding aan had, hield er brandwonden aan over.

Dat lithium-ion geen onfeilbare batterijtechnologie is, mag zo langzamerhand duidelijk zijn. Vandaag eiste een hoverboard een eerste dodelijk slachtoffer en over de ontvlambaarheid van de Note 7 heb je intussen ongetwijfeld genoeg gehoord. Eind februari ondervond een vrouw op een vliegtuig van Melbourne naar Bejing dat een slechte batterij kan ontbranden ongeacht het toestel waarin ze zit. Het nieuws werd vandaag pas bekend gemaakt door het Australian Transport Safety Bureau.

De vrouw droeg een hoofdtelefoon met noise-cancelling van een niet bekendgemaakt merk. Dergelijke toestellen analyseren het geluid van de omgeving en sturen een geluidsgolf in tegenfase met het aanwezige lawaai naar je trommelvlies. De golven cancelen elkaar waardoor je het lawaai van het vliegtuig (bijna) niet meer hoort. Actieve noize canceling verbruikt energie en werkt dus op batterijen.

De vrouw werd wakker van wat leek op een explosie vlak bij haar oor. Al snel merkte ze dat haar hoofdtelefoon de schuldige was. Het ding stond in brand en blakerde haar gezicht zwart voor het geblust kon worden door het boordpersoneel. De onfortuinlijke vrouw zelf hield enkele brandwonden over aan de onaangename verrassing. In de Washington Post claimt de vrouw dat haar medepassagiers voor de rest van de vlucht last hadden van hun luchtwegen. Dat klinkt aannemelijk aangezien Lithium Ion-gas een giftig goedje is dat bovendien vlot vrij komt wanneer een onstabiele batterij begint te branden.

Het incident toont aan waarom je geen toestellen met batterijen in het bagageruim mag stoppen. Een batterij die ontbrand in een reistas vol kledij zal immers nefastere gevolgen hebben voor het vliegtuig dan bij dit incident het geval was.