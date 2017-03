SpaceX gaat eerste herbruikbare raket opnieuw lanceren

Nu dat SpaceX er meermaals in geslaagd is om een raket terug op te vangen, gaat ze een van die raketten terug de ruimte in sturen.

Na een heleboel pogingen, waaronder enkele mislukkingen, is SpaceX klaar om één van zijn herbruikbare Falcon 9-raketten terug de ruimte in te sturen. Volgende week zal de lancering plaatsvinden vanuit het Kennedy Space Center in Florida.

SpaceX is er al in geslaagd om acht raketten intact terug te krijgen na een eerste lancering. De eerste staat tentoongesteld in het hoofdkwartier van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf in Californië, de tweede wordt klaargemaakt voor lancering. Deze werd in april vorig jaar de ruimte in gestuurd voor de herbevoorrading van het internationale ruimtestation ISS en was de eerste raket die succesvol landde op zee, op een droneschip.

Kosten besparen

Deze missie is bijzonder belangrijk voor SpaceX, want met herbruikbare raketten kunnen ze tot 30 procent van hun kosten terug opvissen. Nu moet er voor elke lancering een nieuwe raket gebouwd worden. Momenteel is er nog niets bespaard, dus dit is de eerste grote test voor herbruikbare raketten. Indien de test succesvol zou zijn, dan is er ook een tweede herlancering gepland. Van een derde is er nog geen weet, maar het zou ons niet verwonderen mocht die ook plaatsvinden als de vorige lanceringen succesvol zijn.

De vracht van de Falcon 9 bevat een communicatiesatelliet van het Luxemburgse SES SA. Het is heel gul van SES SA om hun nieuwe satelliet te riskeren in deze missie, maar het is niet de eerste samenwerking tussen deze twee bedrijven. SES SA was namelijk de eerste klant ooit van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf. SpaceX beloofde, bij wijze van bedanking, om bij een succesvolle landing een deel van de raket aan hen te schenken.