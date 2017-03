Elon Musk wil ons brein koppelen aan computers

Auto’s, raketten en nu breinchips. Elon Musk heeft zich gestort op een nieuw project, Neuralink, dat biologische en digitale intelligentie dichter bijeen wil brengen. Zo kunnen ze op termijn apparaten ontwikkelen die in het menselijke brein geïmplementeerd worden. Ze testen of het mogelijk is om ons brein te koppelen met een computer om bijvoorbeeld ons geheugen beter te maken.

In theorie geen slecht plan, maar toch een gewaagde investering, want wie voelt zich nu op zijn gemak met het idee dat wetenschappers je schedel openbreken om er daarna een vreemd apparaat in te pluggen? Nu worden er al kleinere apparaten in het brein geïmplementeerd om bijvoorbeeld Parkinson of epilepsie te bestrijden, maar weinig mensen hebben er eentje. Het is immers heel gevaarlijk om in het brein te opereren en wordt dus als laatste redmiddel gebruikt als elke andere medische optie benut is.

Kernel

Dat houdt de wetenschappers in Silicon Valley duidelijk niet tegen om hierin te investeren. Neuralink is namelijk niet het eerste bedrijf dat zich in deze technologie stort. Kernel bijvoorbeeld, een start-up van Bryan Johnson (mede-oprichter van Braintree), heeft zich ook gestort op het idee van digitale breinintegratie. Ze proberen de effecten van neurodegeneratieve aandoeningen, zoals epilepsie en Parkinson, om te keren en op termijn ons brein sneller en slimmer te maken.

Elon Musk, CEO van Tesla en SpaceX, hintte al enkele keren op het bestaan van het bedrijf Neuralink, zoals tijdens de World Government Summit in Dubai. Ook had hij het op Twitter over een neural lace, een soort implantaat dat je hersenen met een computerinterface linkt.

@BelovedRevol Making progress. Maybe something to announce in a few months. Have played all prior Deus Ex. Not this one yet. — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2016

Verwacht in de volgende jaren nog geen echte doorbraak in deze technologie, want er is nog veel medisch onderzoek nodig vooraleer digitale en biologische intelligentie versmelt kunnen worden. Neurowetenschappers moeten eerst beter begrijpen hoe neuronen in ons brein communiceren met elkaar.