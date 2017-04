Abonneegroei van Telenet ligt lam na onophoudelijke prijsverhogingen

De omzet van Telenet ligt in het eerste kwartaal iets lager dan verwacht. Dat blijkt uit de cijfers die de televisie- en kabelgroep online plaatste. Dat de Belgische telecomgigant zijn prijskaartje begin dit jaar opkrikte, wordt hen duidelijk niet in dank afgenomen. Telenet kent daarnaast een verlies van 21.200 abonnees voor kabeltelevisie over het eerste kwartaal.

Telenet draaide een omzet van 616 miljoen euro. De inkomsten uit het vaste netwerk stegen zo’n 5 procent, terwijl zijn kabeltelevisie en de mobiele divisie het een pak minder deden. Ook zijn er minder inkomsten uit de verkoop van smartphones. Terwijl de omzetcijfers hoger voorspeld waren, liggen de resultaten in de lijn van de verwachtingen aldus analist Ruben Devos van KBC Securities. “Telenet ondervindt meer concurrentie, wat resulteert in een lagere klantentoename. Desondanks blijft de groep goed presteren.”

Stagnerende premiumbundels

Al jaren kennen de premium TV-paketten van Telenet (bv. Play en Play More) een sterke groei. Die ontwikkeling krijgt nu een kleine knauw. Telenet haalde in dat segment iets minder dan 1,73 miljoen klanten, wat zo’n 5000 minder is dan eind 2016 aldus De Tijd. Dat is niet dramatisch, want de afzwakkende groei zet zich nog niet om in lagere winstcijfers. Telenet blijft dankzij familieformules zoals Wigo erin slagen om elke maand meer inkomsten uit elke klant te halen.

Duidelijk is niet iedereen tevreden met de prijsverhogingen die Telenet regelmatig doorvoert. Bovendien loert de concurrentie om de hoek. Zo heeft Orange Belgium eindelijk een digitaal televisieaanbod en internet via de kabel. De nieuwe prijsbreker hoopt tegen eind dit jaar 100.000 klanten te behalen. Hopelijk resulteert deze concurrentiegroei in een voordeliger aanbod van Telenet.