Microsoft lanceert nieuwe Surface Pro met 13,5 uur batterij

Microsoft heeft zopas in Shanghai de opvolger van de Surface Pro 4 aangekondigd. Het laat de nummering evenwel vallen en houdt het bij de vijfde generatie van de 2-in-1 hybride gewoon op Surface Pro. Langs de buitenkant is er weinig verschil te zien, maar onder de motorkap heeft Microsoft naar eigen zeggen flink huisgehouden.

De nieuwe 12,3 inch Surface Pro wordt uitgerust met Intels zevende generatie Kaby Lake-processors. De versies met Core m3 en Core i5 hebben een ventilatorloos design, de modellen met Core i7 zijn wel van een ventilator voorzien. De nieuwe processors in combinatie met een aantal verbeteringen in Windows 10 moeten volgens Microsoft voor een autonomie van 13,5 uur zorgen. Dat is een flink stapje op ten opzichte van de Surface Pro 4, die maar de helft daarvan in zijn mars had. Net zoals bij de Surface Laptop zou je nauwelijks energie mogen verliezen wanneer de Surface Pro in slaapstand gaat.

Microsoft heeft zoals gezegd het uiterlijk nauwelijks gewijzigd, maar er zijn toch enkele subtiele verschillen. De randen van de Surface Pro zijn afgeronder, zodat hij beter in de hand ligt wanneer je het toestel als tablet gebruikt. Daarnaast werd ook het scharnier onder handen genomen. Dat kan nu net zoals bij de Surface Studio in een hoek van 165 graden worden geplaatst, zodat je de computer nagenoeg plat op tafel kan zetten. Ook ondersteuning voor de Surface Dial werd overgenomen van de Studio, en wordt later met een firmware-update eveneens naar de Surface Pro 4 en Surface Book uitgerold.

Geen USB-C, wel LTE

De geruchten deden het al vermoeden, en het blijkt nu ook werkelijkheid: Microsoft biedt geen ondersteuning voor USB-C. Niet op de Surface Laptop, en ook niet op de nieuwe Surface Pro. De enige aansluitingen zijn een klassieke USB-poort, mini DisplayPort en de eigen Surface-connector, die zowel voor stroom kan gebruikt worden als om het toestel op een docking station aan te sluiten.

Voor het eerst biedt Microsoft wel ondersteuning voor LTE in de Surface Pro. De LTE-versie kan zowel overweg met een fysieke microSIM als met eSIM. De LTE-modellen zullen duurder zijn dan de gewone modellen, maar op dit moment is een exacte prijs nog niet bekend.

Nieuwe Pen

De grootste veranderingen zijn doorgevoerd bij de Surface Pen. Die wordt niet meer standaard meegeleverd, maar kan apart worden aangekocht voor 99 dollar. De nieuwe pen werkt ook met oude Surface-toestellen, maar biedt exclusief op de Surface Pro een nieuwe tilt-functionaliteit waar illustratoren al langer om vroegen. Het aantal drukgevoeligheden werd verder opgekrikt naar 4069, zodat je nog fijner kan werken.

Ook de Type Cover is nog altijd verkrijgbaar. He nieuwe toetsenbord werd net als bij de Surface Laptop met Alcantara bekleed in grijs, bordeau of blauw. Het prijskaartje bedraagt 159 dollar. Voor 129 dollar heb je een eenvoudig zwarte Type Cover zonder Alcantara.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Surface Pro is vanaf 15 juni beschikbaar in België aan een adviesprijs vanaf 949 euro. Via de Microsoft Store kan je het toestel nu reeds voorbestellen. De lokale prijzen voor de accessoires zijn nog niet bekend, maar we hebben de vraag bij Microsoft België neergelegd en zullen dit artikel updaten van zodra we meer weten. Update 23/05/2017, 15u35: De nieuwe Surface Pen kost bij ons 109,99 euro, de Type Cover met Alcantara krijgt een prijskaartje van 179,99 euro.

Over de beschikbaarheid van de LTE-versie zijn eveneens nog geen concrete details bekend, alleen dat die er later dit jaar aankomt.