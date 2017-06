Definitief bevestigd: Apple werkt aan software voor zelfrijdende wagens

He hoge woord is eruit. CEO Tim Cook bevestigt dat Apple software ontwikkelt voor zelfrijdende wagens.

Na een continue geruchtenstroom heeft Apple voor de eerste keer zelf het woord in de mond genomen. In een interview met Bloomberg stelt CEO Tim Cook dat het bedrijf zich momenteel “focust op autonome systemen”. Cook maakt in het gesprek duidelijk dat er niet meteen auto’s met het Apple-logo in het straatbeeld zullen verschijnen; Apple houdt zich in de eerste plaats bezig met het ontwikkelen van software voor zelfrijdende wagens.

Open geheim

“We beschouwen dit een beetje als de moeder aller AI-projecten,” zegt de Apple-CEO. “Autonomie is iets dat geweldig opwindend is voor ons, maar we zullen wel zien waar het ons heen brengt. We gaan nog niet meteen zeggen wat we gaan doen op het vlak van producten, maar we komen er voor uit dat we het een sleuteltechnologie vinden die we als erg belangrijk voor ons zien.” Het Apple-opperhoofd blijft tijdens het interview duidelijk op de vlakte over waar het bedrijf specifiek mee bezig is.

Apple’s ambities in het domein van zelfrijdende wagens zijn verschillende jaren een open geheim geweest. Het bedrijf richtte er een speciaal intern team voor op met de naam Project Titan. Hierover dook geregeld informatie op met betrekking tot onderhandelingen, aanwervingen en ontslagen. Het laatste indirecte bewijs was een wettelijke vergunning die Apple in Californië aanvroeg voor het testten van zelfrijdende wagens.

Geheimhouding is nu dus niet meer nodig. En ook al vertelt Tim Cook niets concreet over producten waar Apple aan werkt, de CEO wil wel kwijt dat hij zelfrijdende software maar één van drie belangrijke trends vindt die de auto-industrie in de komende jaren door elkaar zullen schudden. De andere twee evoluties zijn elektrisch rijden en het delen van ritten. Cook kon het ook niet laten om de loftrompet af te steken over elektrische wagens: “Het is een fantastische ervaring om niet te moeten stoppen aan een tankstation.”