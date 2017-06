Surface Laptop heeft barslechte reparatiescore

De Surface Laptop heeft de juiste troeven in handen om een hit te worden. De prijs-kwaliteit van het toestel is erg goed gebalanceerd, het design is prikkelend – wat je ook vindt van de Alcantara bekleding. “De Surface Laptop is wat de MacBook had moeten zijn”, zo was het oordeel van een collega die al kort met het toestel aan de slag kon gaan.

Niet gebouwd om hersteld te worden

Om het slanke design van de Surface Laptop te bekomen, heeft Microsoft echter veel moeten inleveren op het vlak van herstelbaarheid en upgrade-mogelijkheden. Website iFixit haalde het toestel de afgelopen week uit elkaar om na te gaan juist hoe gemakkelijk het is om de laptop te repareren. Hun verdict: “Er is niets aan [de Surface Laptop] dat kan worden geüpgraded of dat duurzaam is, en je kan het letterlijk niet openen zonder het kapot te maken.”

Het harde oordeel levert de Surface Laptop een 0/10 voor herstelbaarheid op. Volgens iFixit is de Surface Laptop niet gebouwd om hersteld te worden. Er is geen eenvoudige manier om de laptop te openen, er zijn geen vijsjes aan de onderkant van het toestel. Om aan de hardware te geraken moet je de Alcantara bekleding verwijderen. De processor, de RAM en de opslag zijn vastgemaakt aan het moederbord en kunnen niet vervangen worden. Ook de batterij is moeilijk te vervangen, wat de levensduur van het toestel inperkt.

Dunne laptops halen in de regel een zeer lage score op herstelbaarheid. De Microsoft Surface Book kreeg een 1/10, de Apple Macbook Pro 13-inch (2016) een 2/10. Bij de Surface Laptop lijkt Microsoft alle toegevingen om het toestel aanpasbaar te maken te hebben laten varen.