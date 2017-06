Muziekdienst Tidal blijft strijden met Spotify, Google en Apple

Rapper Jay Z brengt binnenkort een nieuwe plaat uit. 4:44 zal het ding heten, en als je er naar wil luisteren moet je Tidal hebben. Dat is een opmerkelijke zet: Tidal is een muziekstreamingdienst die de concurrentiestrijd tegen Spotify, Google Music en Apple Music eigenlijk al verloren heeft. Aan het einde van 2016 had de dienst slechts één procent van het totale marktaandeel van streamingabonnementen in handen, en sindsdien is Tidal niet bepaald populairder geworden.

Hoewel Jay Z met z’n nieuwe album slechts één miljoen vaste abonnées bereikt, lijken hij en Tidal-mede-eigenaar Sprint toch nog te geloven in een revival. Jay’s wederhelft Beyoncé lanceerde haar plaat Lemonade echter ook exclusief op Tidal, zonder wereldschokkend effect.

De kans dat Tidal nog op een vloedgolf van nieuwe abonnées mag rekenen, wordt alsmaar kleiner. Momenteel is Spotify de populairste streamingdienst, met een marktaandeel van ongeveer 43 procent. Apple Music haalt bijna 29 procent. Hoeveel mensen er voor Google Music kiezen, is niet duidelijk. Google maakt geen afzonderlijke cijfers over het gebruik van zijn muziekdienst bekend. Een onderzoek van Business Insider in 2016 toont echter aan dat de dienst in de VS ongeveer evenveel gebruikers telt dan Spotify.

Wat het precieze aantal ook is: Tidal heeft met zijn één procent niet zo veel meer te betekenen. De strategie van exclusiviteit is bovendien niet nieuw, zodat we vermoeden dat 4:44 geen grote impact zal hebben op de verdeling van muziek-abonnées.