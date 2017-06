Google probeert recht om vergeten te worden te omzeilen

Google wordt op de vingers getikt door het Duitse gerecht. De zoekgigant zou het niet zo nauw nemen met het ‘recht om vergeten te worden’: ongewenste zoekresultaten kunnen op verzoek verwijderd worden, maar zijn door iedereen nog in te kijken.

Doorklikken

Europese burgers hebben het recht om bepaalde zoekresultaten te laten wegnemen, bijvoorbeeld omdat de gegevens vertrouwelijk zijn of gewoonweg onjuist. Ze kunnen dan een verzoek indienen bij Google, die er vervolgens voor zorgt dat de pagina uit de resultatenlijst wordt verwijderd. Of althans, dat is de bedoeling.

Bij verwijderde pagina’s linkt de zoekmachine nu namelijk naar Lumen – een databank met meer informatie over de pagina’s die van het internet worden gehaald, bijvoorbeeld door copyrightclaims. Daar kunnen bezoekers niet alleen details vinden over het verzoek, maar ook een blik werpen op de originele pagina, wat het nut van de hele opzet enigszins ondermijnt.

Duits bevelschrift

In een specifiek geval deed Google hetzelfde met een pagina over een Duitse onderneming, wat hen een bevelschrift van de rechtbank opleverde. Het bedrijf in Duitsland klopte bij Google aan om een pagina te verwijderen die verwees naar een fraudeonderzoek waar de onderneming in betrokken was. Omdat het bedrijf negatieve publiciteit wilde vermijden, verzocht het Google om de gegevens te wissen. Het verzoek werd ingewilligd, maar door de link naar Lumen kon iedereen de informatie nog wel terugvinden. Het bedrijf nam daarna gerechtelijke stappen om ook die link te verwijderen, maar daar ging Google niet op in, kennelijk omdat ze ‘transparantie’ wilde nastreven.

Gevolgen

Dat kan niet, vindt het Duitse gerecht. Met een bevelschrift maant het Google aan om de links naar de Lumen-databank weg te halen. Het nog steeds vindbaar maken van de informatie, ondanks het verwijderen van een kwalijke pagina, is in strijd met het recht om vergeten te worden, klinkt het. Google kan op dit moment niet in beroep gaan tegen de beslissing van de rechtbank. Wanneer de zaak verder wordt behandeld, zal bekend worden wat Google concreet te wachten staat.