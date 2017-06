Netflix lanceert interactieve afleveringen

De kijker krijgt het verhaal in handen terwijl hij personages de gewenste richting uitstuurt. Een aflevering kan daardoor variëren in lengte én in afloop.

Wie vandaag vanop een Smart TV of een iOS-toestel naar Netflix kijkt, kan een interactieve aflevering van ‘Puss in Boots’ bekijken – beter gekend als de Gelaarsde Kat. De aflevering, ‘Puss in Book: Trapped in an Epic Tale’ oftewel de Geboekte Kat, geeft de kijker de mogelijkheid om te beslissen wat er gebeurt in de aflevering. Hij krijgt in totaal dertien keuzes die leiden naar een van vier verschillende aflopen. Dat betekent dat de duur van die specifieke aflevering kan variëren tussen 18 en 39 minuten.

Het is een nieuw experiment van Netflix, waarmee het wil kijken of er voldoende interesse is voor zo’n format. Daarom is het interactieve gedeelte voorlopig alleen beschikbaar voor eigenaars van bepaalde slimme televisietoestellen of een iOS-toestel. Andere kijkers kunnen de aflevering ook zien, maar krijgen niet de kans om zelf een keuze te maken.

Roepen naar de tv

Volgende maand komt er alvast een tweede interactieve aflevering volgende maand, dit keer van ‘Buddy Thunderstruck’. Het is geen toeval dat Netflix zich richt op de jongste kijkers. Die verwachten immers dat, mede dankzij de opkomst van spelletjes op tablets en smartphones, een televisieserie even interactief verloopt als een spelletje. “Ze roepen sowieso al naar de tv, nu kan daar een gevolg aan vasthangen,” zegt Carla Engelbrecht Fischer aan The Verge. Zij is de bedenkster van het concept voor de Amerikaanse streamingdienst.

De nieuwe aanpak hangt volgens Netflix samen met de nieuwe omgang met televisie. We zijn steeds minder gebonden aan het traditionele toestel in een woonkamer en kijken waar en wanneer we willen. Zelfs de traditionele uitzendschema’s verliezen aan belang. Het kan interactiviteit in de kaart spelen, als het tenminste juist wordt uitgespeeld.

Traditioneel experiment

Voorlopig doet Netflix het nog op een eerder traditionele manier, waarbij een keuze slechts een minimale impact heeft op het echte verhaal. Zeker in het begin neemt het verhaal geen echte andere wending wanneer je het ene of het andere kiest: na een soort van tussenstuk kom je bij beide keuzes op hetzelfde punt uit, waarna het verhaal weer verder kan. Netflix hoopt uiteraard daar in de toekomst meer mee te kunnen spelen, maar wil jonge kijkers nu ook al aansporen om de aflevering verschillende keren te bekijken. Er is dan ook voldoende materiaal aanwezig om twee normale afleveringen mee te vullen.

Als het experiment goed uitpakt, valt niet uit te sluiten dat er afleveringen zullen volgen van grotere series, ook als die niet geanimeerd zijn. Mogelijk worden er nieuwe hitseries bedacht die van begin tot einde interactief zijn, maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.