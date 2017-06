Panasonic lanceert zijn dunste zakelijke hybride ooit

Zakelijk en sterk maar toch stijlvol en licht: Panasonics nieuwste Toughbook is een stuk verfijnder dan wat we doorgaans van de Japanse fabrikant verwachten, zonder dat daardoor aan het Toughbook-DNA werd gesleuteld.

Panasonic introduceert met de Toughbook CF-XZ6 een sterke maar lichte hybride laptop voor zakelijk gebruik. Het 2-in-1-toestel doet dienst als laptop en als tablet, met dank aan het afneembare scherm. De CF-XZ6 heeft een 12 inch-display met een 3:2-schermverhouding en 2.160 x 1.440 pixels. “Die schermverhouding zien we steeds meer in laptops, en blijft volgens ons een trend naar de toekomst”, zegt John Tucker van Panasonic. Het Japanse bedrijf volgt daarmee inderdaad andere fabrikanten die op de zakelijke markt mikken, zoals Microsoft met de Surface Pro-reeks.

Zoals noodzakelijk bij hybrides met afneembaar scherm, zit de hardware in het display. Onder het IPS-paneel vind je een Intel Core i5-7300U vPro samen met 8 GB RAM en een NVMe-SSD. Die combinatie van ingewanden zorgt voor een responsief systeem met meer dan genoeg pk’s om in een zakelijke context tot zijn recht te komen. Wie een laptop wil om 3D-beelden te renderen of ander zwaar CAD-werk te verzetten, kijkt natuurlijk beter naar aanzienlijk minder draagbare workstations.

Als tablet zou de CF-XZ6 net geen zeven uur meegaan op één batterijlading. Koppel het scherm aan het toetsenbord, en je krijgt volgens Panasonic 14 uur autonomie. Je kan kiezen of het toetsenbord de laptop van stroom voorziet, dan wel andersom. Het is geen optie om het scherm achterstevoren vast te klikken op het toetsenbord om het zo als dikke tablet met extra batterijcapaciteit te gebruiken.

Zorgeloos vallen

De CF-XZ6 is ‘business rugged’ wat wil zeggen dat hij niet tegen hetzelfde misbruik kan als ‘echte’ rugged-toestellen. Je kan het ding met een gerust hart vanop 76 cm hoogte richting ondergrond laten duiken: niet toevallig de gemiddelde hoogte van een bureau. Bovendien zorgt een slim sandwichmodel binnenin het tablet-deel voor extra bescherming van het scherm. Je kan er tot 100 kg druk op zetten, wat in de praktijk vooral bedoeld is om het scherm te beschermen van een accidentele ellenboogstoot van een medependelaar op het openbaar vervoer. Dergelijke ongevallen zouden volgens Panasonic het leven kosten aan menig klassiek laptop.

Het totaalpakket weegt 1,18 kg: bijzonder weinig voor een laptop van dit kaliber. Bovendien is het toestel mooi, zeker naar Toughbook-normen. Het toetsenbord heeft duidelijk gedefinieerde toetsen waarmee het plezierig typen is. Het ronde touchpad is nauwkeurig, maar naar ons gevoel iets te klein. De vreemde ronde vorm, gepatenteerd door Panasonic, laat je toe te scrollen door je vinger in een cirkeltje te bewegen: een aangename ervaring.

Met zakelijke gebruikers in het achterhoofd heeft Panasonic niet geprobeerd het toestel flinterdun te maken. Menig IT-beheerder zal dankbaar zijn met het resultaat: we zagen nog geen enkele hybride in deze categorie met zoveel aansluitingen aan boord. Vrijwel alles tekent present, van USB-A en het nieuwe USB-C over ethernet, een kaartlezer en HDMI, tot zelfs VGA. “VGA wordt in bedrijven nog vaak gebruikt, bijvoorbeeld om een projector aan te sluiten”, verklaart Tucker. “We willen dergelijke legacy-poorten dan ook zo lang mogelijk ondersteunen”. Laden gebeurt nog steeds via een eigen aansluiting en niet via USB-C, wat we een gemiste kans vinden.

Kantoorgebruik

Panasonic richt het toestel op gebruik binnen kantoren, maar ook binnen de retailsector en in ziekenhuizen, waar de tabletmodus tot zijn recht komt tijdens het werk en de laptopmodus interessant is om achteraf achter het bureau documenten uit te werken. Het design moet er dan weer voor zorgen dat vertegenwoordigers op de baan zonder schaamte bij een klant kunnen binnenstappen met een toestel dat er modern uitziet. Naar typische Panasonic-gewoonte zijn er tal van accessoires voor de laptop beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan autohouders.

De CF-XZ6 is vanaf juli verkrijgbaar voor een adviesprijs van 2.081 euro exclusief BTW. Panasonic laat je zoals altijd toe om laptops uit te rusten met accessoires of hardware die afgestemd is op jouw specifieke noden. Dat gecombineerd met volume kan de prijs natuurlijk beïnvloeden.

