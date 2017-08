Opel Ampera-e verslaat Tesla Model S in bereiktest

De Opel Ampera-e weet meer kilometers af te leggen dan de Tesla Model S 75D, zo toont een praktijktest van Consumer Reports aan. De Ampera-e legde een afstand van 402 kilometer af voor zijn batterij de geest gaf, de Model S bleef steken op 387 kilometer. Een opmerkelijk resultaat aangezien het officiële maximumbereik, gemeten in de Amerikaanse EPA rating, voor de wagens respectievelijk 383 kilometer en 400 kilometer is.

Chevrolet Bolt

Consumer Reports, een Amerikaanse consumentenorganisatie, zette de Model S 75 D en de Chevrolet Bolt tegenover elkaar in zijn test. In Europa wordt de Bolt uitgebracht onder het merk Opel als de Ampera-e. Autobouwer General Motors levert momenteel de eerste Ampera-e’s af in Noorwegen, waar de vraag naar elektrische wagens groot is. De Ampera-e is net als de Tesla Model 3 een auto die een groot bereik aan een redelijke prijs koppelt. In het geval van de Opel is dat een instapprijs van 40.995 euro.

Consumer Reports heeft een eigen testcentrum waar het wagens aan beproevingen onderwerpt. De bereikstest wordt op twee circuits uitgevoerd: een rit over een publieke autosnelweg aan een constante 65 mijl per uur (ongeveer 105 km/u), die in beide richtingen wordt gereden om de impact van terrein en windsituatie te neutraliseren; en een rit over het testtrack van de organisatie waarbij het rijden in een stad wordt gesimuleerd inclusief versnellingen, vertragingen en parkeerpauzes. Tijdens de test staat de airconditioning in de wagens uit.

Het is ongewoon dat de Ampera-e er in slaagde om zijn EPA rating te overstijgen. De tests die EPA uitvoert, worden in ideale omstandigheden gedaan. Die resultaten zijn normaal gezien moeilijk te halen in ‘echte’ omstandigheden. Het valt natuurlijk te bediscussiëren of de test van Consumer Reports als een reële praktijkbeoordeling kan worden geklasseerd.

Prijs-kwaliteit

Zoals de organisatie zelf opmerkt: “Een nieuwe Tesla Model S of X 100D zal het bereik van de Bolt waarschijnlijk overtreffen, maar daarvoor moet je 100.000 dollar of meer voor een van deze wagens betalen.” Het bereik is uiteraard ook maar één van de factoren die de keuze voor een wagen bepalen. Over de laadtijd en het comfort van de Ampera-e was Consumer Reports veel minder te spreken.

Het is moeilijk om de Opel Ampera-e tegenover de betaalbare Tesla Model 3 te plaatsen, omdat het nog niet duidelijk is hoeveel die laatste in Europa zal kosten en wat het reële bereik van de elektrische wagen is. Zoals het plaatje er nu uitziet, lijkt de Model 3 de beter optie, als de wagen het beloofde bereik van 500 km kan waarmaken. Daartegenover staat het feit dat Tesla nog lang niet klaar is om de Model 3 naar Europa te verschepen, terwijl dat bij de Ampera-e wel het geval is. Al zal ook de Opel maar in mondjesmaat beschikbaar zijn: General Motors zou volgens website Electrek maar een productie van 30.000 wagens per jaar plannen, met een voorraad van enkele honderden auto’s per land.