Game of Thrones-hackers eisen losgeld

De hackers die vorige week de nieuwste aflevering van Game Of Thrones lekten, hebben duidelijk gemaakt waar ze op uit zijn: geld. De cybercriminelen hebben opnieuw gestolen data van programmamaker HBO online geplaatst. Het lek bevat onder andere een chantagebrief waarin de hackers losgeld eisen. Een heleboel interne communicatie van het bedrijf is tevens op straat gegooid, samen met het script voor de volgende, vijfde aflevering van Game of Thrones.

Wijze beslissing

De brief is gericht aan de CEO van HBO, Richard Pepler. “Onze eis in duidelijk en niet onderhandelbaar: We willen xxxx dollar om te stoppen met het lekken van jouw data,” staat er in het bericht te lezen. De hackers hebben het precieze bedrag dat ze eisen gecensureerd. Ook de deadline van de losgeldbrief is niet duidelijk. De cybercriminelen bedreigen het tv-netwerk in de tekst met de negatieve gevolgen die het verdere lekken zal hebben op hun reputatie en hun financiën. “Maak dus een wijze beslissing!” staat er te lezen. Het bericht eindigt met een afbeelding van de Night King, een kwaadaardig personage uit Game of Thrones.

De hackers lieten begin vorige week voor het eerst van zich horen. Toen zwaaiden ze nog met enkel het script van de laatste Game Of Thrones-aflevering, in het weekend hebben ze de video volledig gelekt. Volgens de groep heeft het zo’n 1,5 terabyte aan data van HBO in handen.

HBO reageerde op het nieuws. Website Wired ontving een geschreven verklaring waarin het bedrijf stelt dat het had verwacht dat er meer informatie zou opduiken, maar dat het zich momenteel concentreert op zijn interne onderzoek. “We werken ronde de klok met externe veiligheidsfirma’s en met de politie om dit incident op te lossen.” Het bedrijf wilde niet verder ingaan op de chantagebrief van de hackers.

“Niet uit op geld”

Het nieuwe lek omvatte diverse interne documenten van HBO, waaronder e-mails, financiële informatie, werknemerscontracten en pdf’s met marketingstrategieën. De hackers staken in een bijgesloten video ook een screenshot die computermappen toont van een dozijn HBO-shows zoals Room 104, Insecure en Curb Your Enthousiasm. Ondanks de duidelijke chantage presenteren de cybercriminelen zichzelf als ‘white hats’ oftewel ethische hackers. “Geld is niet onze voornaamste doelstelling. We willen HBO’s situatie niet verergeren of de oorzaak zijn van zijn reputatieschade. We willen jouw partner zijn in een klein deeltje van HBO’s enorme inkomsten,” aldus de hackers.