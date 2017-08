Android Oreo officieel, update laat op zich wachten

Voor de tweede maal prijkt op een Android-versie de naam van een lekkernijenmerk. Eigenaars van een (recente) Nexus- of Pixel-telefoon kunnen de update nu al manueel uitvoeren; de over-the-air update volgt later.

In een lek verklapte Google eerder al de nieuwe naam van Android 8.0, maar gisteren heeft het concern dit ook officieel bevestigd. Naar goede gewoonte wordt het nieuwe Androidsausje naar iets lekkers vernoemd, maar het is pas de tweede keer (na KitKat) dat zijn mobiele versie een merknaam draagt. Het duurt wel nog even vooraleer de update automatisch naar smartphones komt. Beschik je echter over een Nexus- of Pixel-telefoon, dan kan je nu al eens neuzen in het nieuwe mobiele systeem.

Geen toeters en bellen

In mei gingen we reeds aan de slag met een previewversie van Android O(reo). Daaruit bleek dat Google vooral de basisfuncties van je telefoon wil versterken. Het bedrijf kondigde verschillende verbeteringen aan die snelheid, veiligheid en autonomie verhogen. Zo belooft Oreo betere bescherming tegen malware en legt het limieten op wat apps in de achtergrond kunnen doen.

Verder steekt een picture-in-picturemodus in Oreo, zodat je tijdens het kijken van een filmpje een kleiner venstertje behoudt bij het minimaliseren van de app. Zo kan je, terwijl je kijkt naar de video, andere zaken doen op de rest van het scherm. Verder tonen ‘Notification Dots’ op app-iconen dat je een melding hebt, zodat je zorgeloos een berichtje uit de bovenbalk kan wegswipen zonder dat de notificatie verloren gaat. Er is ook onder meer ondersteuning voor meerdere schermen, kleurprofielen en betere omgang met toetsenborden.

Nog niet voor morgen

Google lanceerde zijn gloednieuwe Android-versie tijdens de zonsverduistering in de Verenigde Staten. In een slim teaserfilmpje stelde het concern de verduistering van de zon voor als een Oreo-koekje. Het is de tweede keer dat Google een merknaam koppelt aan zijn mobiel besturingssysteem, na KitKat (versie 4.4). Alle Android-versies zijn koekjes, snoepjes en andere lekkernijen die alfabetisch gerangschikt zijn.

Naar goede gewoonte krijgen toestellen uit eigen rangen binnenkort een update, maar andere telefoons moeten wachten tot het najaar. Waarschijnlijk zullen smartphonefabrikanten zelf aankondigen wanneer hun toestellen een update krijgen. Beschik je zelf over een Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player of Pixel C-tablet, dan kan je Android Oreo nu al installeren.