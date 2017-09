Huawei steekt Apple voorbij in verkoop smartphones

De Chinese smartphonefabrikant Huawei verkocht het afgelopen kwartaal voor de eerste keer meer smartphones dan Apple, en palmt daarmee de tweede plaats in op het wereldtoneel. Het bedrijf weet daarmee een belangrijke mijlpaal neer te zetten, maar experts plaatsen wel vragen bij hoe stabiel de nieuwe positie is.

Kleine marge

Het is onderzoeksbureau Counterpoint Research die op basis van zijn cijfers Huawei boven Apple plaatst. De Chinese fabrikant heeft een piepkleine marge genomen op de iPhoneverkoper, zo wordt in een schema getoond. CounterPoint citeert echter geen cijfers in zijn rapport, wat het niet helemaal duidelijk maakt wat het verschil tussen de twee aan elkaar gewaagde bedrijven is. Samsung blijft met een ruime voorsprong de grootste op de markt, met een aandeel van iets meer dan 20 procent.

“De globale schaalvergroting die Huawei wist te bekomen kan worden toegewezen aan zijn consistente investering in R&D en productie, gekoppeld aan agressieve marketing en de uitbreiding van zijn saleskanalen,” zegt Peter Richardson, medewerker van Counterpoint Research. Het bedrijf ziet Huawei de positie niet lang aanhouden. “Een zwakke aanwezigheid in de Zuid-Aziatische, Inidische en Noord-Amerikaanse markt beperkt Huawei’s potentieel op korte en middellange termijn om een duurzame tweede plaats achter Samsung te nemen. Huawei is te afhankelijk van zijn thuismarkt China waar het de leider is, en in markten die zich concentreren rond operators in Europa, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.”

iPhone-jubileum

Bovendien staat er volgende week een nieuwe iPhone (of meerdere nieuwe iPhones) aan te komen. De verwachtingen zijn hooggespannen voor wat Apple in petto heeft voor de jubileumeditie van zijn immer populaire toestel. Het gaat zelfs zo ver dat Tim Cook de vele geruchten rond de nieuwe iPhone als boosdoener aanduidt voor de slabakkende verkoop van de smartphone in het afgelopen jaar. De nakende lancering zal de verkoop van Apple waarschijnlijk een boost geven.

De iPhone is ook nog altijd de best verkopende smartphone op de markt volgens Counterpoint. De iPhone 7 en 7 Plus zijn wereldwijd de twee bestverkochte toestellen, met een aandeel van 7 procent in het geheel. Plaats drie en vier worden ingenomen door toestellen van Chinese concurrent Oppo, en pas op de vijfde plaats vind je het eerste Samsungtoestel terug, de Samsung Galaxy S8. Huawei komt niet voor in de top 10 van best verkochte toestellen.