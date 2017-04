Tesla’s succesverhaal berust zich op hoop; nu de resultaten nog

[Opinie] Tesla is de meest waardevolle autoproducent in de Verenigde Staten. Nochtans verdwijnen de resultaten van het bedrijf in het niets tegenover de concurrentie. Elon Musk berust zich op een verhaal van hoop.

1 Gisteren stak Tesla Ford voorbij op de beurs, vandaag moet ook General Motors het onderspit delven. Het is duidelijk: de beurswaarde van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens katapulteert de hoogte in. De firma legde deze week namelijk zijn kwartaalcijfers voor. Die cijfers toonden onder meer aan dat Tesla in het eerste kwartaal van dit jaar 69% meer voertuigen verkocht dan vorig jaar.

Na bekendmaking van het nieuws steeg de beurswaarde van Tesla naar 53 miljard dollar. Daardoor is het de meest waardevolle Amerikaanse autoproducent van het moment, waarbij het enkel nog buitenlandse fabrikanten zoals Toyota en Daimler voor zich laat. Een enorme prestatie voor het automerk van innovatieve cultlegende Elon Musk, dat nu zo’n 14 jaar bestaat.

Klein Duimpje

Ik fronste toch even de wenkbrauwen toen ik las dat de omzet van Tesla zo’n 20 keer lager ligt dan die van General Motors of Ford. De innovatieve wagenfabrikant boekte vorig jaar zo’n 675 miljoen dollar verlies op een omzet van 7 miljard dollar. Dat is een dwerggetal in vergelijking met General Motors en Ford, die respectievelijk een omzet van 166,4 en 151,8 miljard dollar hebben. Ook de productie ligt veel lager: Tesla verwacht dit jaar wereldwijd 100.000 wagens uit te leveren, terwijl Ford alleen al in de Verenigde Staten in maart 81.330 exemplaren van zijn F-series heeft uitgeleverd.

Toch is Tesla meer waard dan beide iconische automobielfirma’s met een beurswaarde van zo’n 53 miljard dollar. Heel veel draait rond het persona van Elon Musk: hij brengt zijn klanten een verhaal rond hoop. Een knap staaltje PR doet zijn investeerders geloven dat Tesla de wereld gaat veranderen en gigantische winsten zal boeken in de nabije toekomst. Een andere factor is natuurlijk dat Tesla ook op andere domeinen actief is, zoals die van zonnepanelen (Tesla Solar) en energieopslag (Powerwall).

@ForIn2020 @waltmossberg @mims @defcon_5 Exactly. Tesla is absurdly overvalued if based on the past, but that's irrelevant. A stock price represents risk-adjusted future cash flows. — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2017

Toekomstvisie

Investeerders hechten duidelijk meer waarde aan groei dan aan winst. Over de loop van de laatste vier jaar heeft de elektronische wagenproducent zijn verkoop verdriedubbeld, terwijl de omzet bij zowel Ford en GM ongeveer dezelfde is gebleven. Dat die merken jaarlijks miljoenen auto’s meer produceren, dat zien investeerders graag door de vingers. Het idee is dat Tesla op termijn veel geld zal maken, ook al zijn de resultaten er nog niet.

Ondanks de recordcijfers ligt Tesla nog lang niet op koers: aan dit tempo levert Tesla dit jaar zo’n honderdduizend wagens. Volgend jaar wil CEO Elon Musk dit aantal vervijfvoudigen. Daar moet vooral de Model 3 zorgen, die in juli in productie zal gaan.