“De digitale transformatie komt in een stroomversnelling”

In een almaar sneller digitaliserende wereld, maakt Synergics de nieuwste technologieën verstaanbaar voor hun klanten en loodsen ze hen naar een optimaal gebruik van de Cloud. Dit wordt ook erkend door Microsoft door het toekennen van de Rising Star Award voor Synergics in 2016.

Continue cyclus van optimalisatie

Dat doen ze enerzijds door te inspireren, en anderzijds door de juiste technologieën te implementeren, legt Jochen Maertens uit, CEO van Synergics. “In de eerste fase stellen we de klant enkele scenario’s voor die hen een beeld geven van hoe ze in hun specifieke sector kunnen optimaliseren. We volgen daarvoor de allerlaatste trends, en zetten de eindgebruiker centraal.” Daarna kunnen de voorgestelde scenario’s desgewenst worden geïmplementeerd, maar dat betekent geenszins het einde van de samenwerking.

Met de vele hypes en nieuwe technologieën die de kop opsteken, is het uitermate belangrijk dat klanten goed nadenken en de juiste keuze kunnen maken.

“Wij stoppen niet na de implementatie: ook de verdere ontzorging, het operationele beheer en de continue cyclus van optimalisatie is iets dat we bij elke klant voor ogen hebben. Onze customer intimacy is daarbij een belangrijk element. We luisteren nauwgezet naar de klant om te begrijpen wat ze nodig hebben om te optimaliseren en stellen van daaruit de juiste oplossingen voor.”

Klaar voor de GDPR?

De oplossingen draaien rond drie pijlers in het aanbod van Synergics. Om te beginnen de digitale werkplek, waarbij Synergics de cloud inzet om samen met de klant op basis van mobiliteit, security en productiviteit de werkplek van de toekomst in te richten. Daarnaast mikt Synergics op de hybride cloudoplossingen die uiterst schaalbare oplossingen voorziet. Hybrid Cloud biedt een complete oplossing waarbij voor elke type workload de best mogelijke omgeving wordt voorzien.

Verder kunnen klanten bij Synergics terecht voor al wat met data en analytics te maken heeft. Bij die laatste component wordt er bovendien extra aandacht besteed aan de naderende privacywetgeving: de GDPR. “We plannen specifieke oplossingen te bouwen, maar in eerste instantie concentreren we ons op de begeleiding van onze klanten: het in kaart brengen van risico’s en best practices.”

Bedrijven zullen tegen 2018 compliant moeten worden, en die deadline komt ten slotte steeds dichterbij, besluit Maertens.

Het gevaar van de hype

De GDPR is niet de enige uitdaging die in het verschiet ligt. Volgens Maertens moeten klanten vooral opletten dat ze een weloverwogen keuze maken. “Met de vele hypes en nieuwe technologieën die de kop opsteken, is het uitermate belangrijk dat klanten goed nadenken en de juiste keuze kunnen maken. Het is essentieel om te kijken waar die meerwaarde uit gehaald kan worden, rekening houdend met hun specifieke sector en bedrijfsdoelstellingen. We zien de laatste tijd ook dat die digitale transformatie in een stroomversnelling terechtkomt. Zaakvoerders zien dat ze moeten schakelen, blijven niet meer langs de kant zitten, en gaan echt tot actie over.”

Geloven in een nieuw model

Ten slotte geeft de CEO ook mee dat Synergics het nieuwe jaar sterk inzet. “Synergics is een sterke voorstander van het nieuwe model en in de mogelijkheden die nieuwe technologie en de cloud kunnen bieden aan klanten. Klanten kijken ook zelf sneller naar de cloud om zichzelf te verbeteren, wat voor ons de belangrijkste drijfkracht is. ”De grootste uitdaging van 2017 wordt het uitbreiden van ons team. De technologie is rijp en de expertise is aanwezig en wij willen blijven groeien!”

