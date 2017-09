HP Envy 34 review: decadente all-in-one

Pros Prachtdesign

Sterke prestaties

Schermkwaliteit

Afwerking Cons Goedkope muis

Stoffen afwerking luidsprekers

Luid

Wat is een decadente computer? HP heeft het antwoord klaar met de Envy 34 all-in-one. Je moet er maar één blik op werpen om direct tot het toestel te worden aangetrokken. Het slanke profiel, het gebogen scherm en de strakke basis vormen een opvallend totaalpakket. Helaas zorgt het prijskaartje ervoor dat enkel de ‘lucky few’ deze machine mogen verwelkomen.

Het spreekt voor zich dat HP kosten nog moeite heeft gespaard om de beste hardware te voorzien. Ondanks de dunne basis zit er een volwaardige Intel Core i7-desktopvariant die uitstekende prestaties levert. De grafische kaart van de Envy 34 is wel een mobiele variant, wat enigszins zonde is gezien het prijskaartje. De GeForce 1060 is een veel betere keuze. De basis is groot genoeg om deze te huisvesten.

Behalve de grafische kaart kan ik me vinden in de rest van de specificaties. Voornamelijk de tandem SSD (512 GB) en HDD (1 TB) is perfect gekozen in deze capaciteit. Bij belasting is de Envy 34 overigens best luid, zelfs wanneer hij niet actief wordt gebruikt.

Gebogen blikvanger

Blikvanger bij uitstek is het gigantisch grote, gebogen scherm. Het oogt bijzonder fraai en ook de beeldkwaliteit is naar behoren. De hoge schermresolutie garandeert een scherp beeld en de kleurweergave is uitstekend. Zonde dat je het beeld niet kan draaien, zeker omdat de voet te zwaar weegt om in zijn geheel de draaien. Kantelen kan gelukkig wel. Of iemand voordeel haalt uit de curve van het scherm? Waarschijnlijk niet, maar het staat mooi en het oog wil toch ook wel wat.

HP werkt samen met Bang & Olufsen, wat ook prominent in beeld wordt gebracht met een bijzondere volumebediening. Het geluid klinkt uitstekend voor een computer, maar verwacht niet dat je ineens je geluidsinstallatie de deur uit mag gooien. De stoffen afwerking had ik liever met een metalen grille gezien, want na een tweetal weken is het een stofmagneet. Verrassend: uiterst links op de voet is er plaats om een smartphone draadloos op te laden, mocht je toestel dat ondersteunen. Zulke details kan ik wel appreciëren.

Het meegeleverde draadloze toetsenbord typt degelijk en is oplaadbaar via microUSB. De muis niet, die heeft nog klassieke AA-batterijen nodig. Vreemde keuze van HP. Vooral omdat de muis zelf heel scherp is aan de zijkant en allesbehalve aangenaam aanvoelt. Het lijkt alsof ze pas te laat beseften dat ze ook nog een muis moesten voorzien, en snel iets hebben klaargemaakt. Behoorlijk slordig.

Conclusie

De HP Envy 34 is een prachtig systeem dat de aandacht zal trekken van heel wat mensen, maar met dit prijskaartje verwacht je topkwaliteit van top tot teen. Hier laat HP de nodige steken vallen. Het heeft met zijn spierballen gerold en het resultaat is mooi, maar daar blijft het ook bij.

Systeemeigenschappen: Intel Core i7-7700T, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 950M, 512 GB SSD, 1 TB HDD, 34 inch mat scherm (3.440 x 1.440), Windows 10 Home